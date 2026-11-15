به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سی و چهارمین دوره هفته کتاب در مراسم روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار؛ اختتامیه دومین دوره رویداد «هم‌خوان؛ جایزه کتابخانه عمومی ایران» و آیین بهره‌برداری از ۳۴ کتابخانه سیار روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در ساختمان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد. این آیین با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آزاده نظر بلند دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.

پیش از ورود به ساختمان نهاد، آیین بهره‌بردازی از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، با هدف گسترش عدالت فرهنگی و توسعه دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار و فاقد کتابخانه، با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور، در میدان مشق، برگزار شد.

این ۳۴ کتابخانه عمومی سیار به ۲۴ استان کشور اختصاص دارند. به این ترتیب ۶ استان یوشهر، چهارمحال و بختیاری، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان، برای نخستین‌بار صاحب کتابخانه سیار شدند. با تخصیص کتابخانه سیار به این ۶ استان، همه استان‌های کشور دارای کتابخانه‌ سیار شدند.

گذار از الگوی «کتابخانه‌محور» به الگوی «جامعه‌محور»

در ابتدای جلسه پس از پخش سرود ملی و قرائت آیاتی از کلام الله مجید، کلیپی از رهبر شهید برای حاضران پخش شد که مجموعه ای از سخنان ایشان درباره کتاب، کتابداران و کتابخوانی بود؛ در ادامه نیز کلیپی از رئیس جمهور در همین زمینه به نمایش درآمد.

سپس آزاده نظر بلند پشت تریبون قرار گرفت و با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب، گفت: روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار را با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب آغاز می‌کنم؛ شخصیتی که به‌حق ایشان را کتاب‌خوان‌ترین رهبران جهان دانسته اند. انس عمیق و مستمر ایشان با کتاب، گستره مطالعاتشان در حوزه‌های گوناگونِ ادبیات، شعر، تاریخ و اندیشه و شناخت دقیقشان از آثار و نویسندگان، از وجوه برجسته شخصیت علمی و فرهنگی ایشان بود. برای ما در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، این نگاه حامل پیامی روشن و مسئولیتی ماندگار است: کتاب باید در متن زندگی جامعه حضور داشته باشد و کتاب‌خوانی باید به بخشی از زیست فرهنگی مردم تبدیل شود.

وی در ادامه گفت: سال گذشته، در همین مناسبت، درباره ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای خلق ارزش و بازدهی سرمایه‌گذاری فرهنگی صحبت کردم. بر اساس سنجش ارزش‌آفرینی کتابخانه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند ارزشی اقتصادی و اجتماعی، فراتر از میزان سرمایه‌گذاری اولیه، ایجاد کند. امروز، پس از کمتر از بیست‌وسه ماه مسئولیت در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، می‌خواهم از مسیری صحبت کنم که با هدف تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌هایی واقعی و اثرگذار در جامعه دنبال شده است.

نظربلند افزود: جهت‌گیری اصلی، گذار از الگوی «کتابخانه‌محور» به الگوی «جامعه‌محور» بوده است. در این رویکرد، کتابخانه علاوه بر آنکه مکانی برای نگهداری و امانت کتاب است، نهادی اجتماعی و فرهنگی است که باید متناسب با نیازهای جامعه حرکت کند، فرصت دسترسی به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای را گسترش دهد، زمینه تعامل و یادگیری را فراهم آورد و در زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم حضوری مؤثر داشته باشد.

توسعه عادلانه خدمات و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار

دبیرکل نهاد ادامه داد: مبنای این تحول، توسعه عادلانه خدمات و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار بوده است؛ چراکه دسترسی به کتاب، دانش و فرصت‌های یادگیری نباید تابع محل زندگی، وضعیت اقتصادی یا موقعیت اجتماعی افراد باشد. کتابخانه عمومی باید نهادی فراگیر و محله‌محور باشد که امکان بهره‌مندی از خدمات فرهنگی را برای همه فراهم می‌کند. یکی از جلوه‌های روشن این رویکرد، توسعه کتابخانه‌های عمومی سیار است. که امروز شاهد بهره‌برداری از بزرگترین شبکه کتاب رسانی کشور بودیم.

وی در ادامه گفت: در دی‌ماه ۱۴۰۳، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۵۷ کتابخانه عمومی سیار در اختیار داشت. طی بیست‌ودو ماه گذشته، ۲۵ دستگاه به این ظرفیت افزوده شد و امروز با بهره‌برداری از ۳۴ کتابخانه سیار جدید، شمار این کتابخانه‌ها به ۱۱۶ دستگاه رسید؛ یعنی بیش از دو برابر شدن ظرفیت کتابخانه‌های سیار کشور و توسعه جمعیت تحت پوشش این خدمات از ۳ میلیون و ۴۵ هزار نفر به حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و بهره‌مندی همه استان‌های کشور از خدمات کتابخانه عمومی سیار. برای درک ابعاد این تحول، توجه شما را به روند توسعه شبکه خدمات کتابخانه‌ای کشور جلب می‌کنم. سال گذشته، در همین مناسبت، نهاد ۴۲۲۹ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در سراسر کشور داشت. این تعداد امروز به ۴۴۹۶ نقطه رسیده است و با استقرار کتابخانه‌های سیار جدید، شبکه خدمات کتابخانه‌ای کشور به ۴۷۷۵ نقطه خدمت گسترش خواهد یافت؛ رشدی حدود ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته و ۲۲ درصد در دولت چهاردهم که در پرتو همراهی و حمایت دولت محقق شده است.

نظربلند با اشاره به اینکه در کنار توسعه دسترسی، به کیفیت فضاهای کتابخانه‌ای نیز توجه شده است، افزود: در بیست‌ودو ماه گذشته، ۷۰ کتابخانه جدید با زیربنایی بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده و ۶۳ کتابخانه با زیربنایی بالغ بر ۷۰ هزار مترمربع بازطراحی شده‌اند. البته تحول کتابخانه صرفاً به توسعه و بهسازی فضاها محدود نبوده است. هم‌زمان، تقویت منابع کتابخانه‌ای و گسترش فعالیت‌های ترویجی، آموزشی و محتوایی دنبال شده است تا کتابخانه‌ها به محیط‌هایی زنده برای ترویج خواندن، گفت‌وگو، یادگیری، خلاقیت و مشارکت اجتماعی تبدیل شوند. برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ادبی، نشست‌های کتاب‌خوانی، فعالیت‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان و برنامه‌های متناسب با گروه‌های مختلف مخاطب، بخشی از این رویکرد است.

پی‌ریزی تحولی پایدار در مأموریت و کارکرد کتابخانه‌های عمومی

دبیرکل نهاد گفت: آنچه در این بیست‌ودو ماه انجام شده، مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و مقطعی نبوده است. تلاش شده مبانی تحولی پایدار در مأموریت و کارکرد کتابخانه‌های عمومی پی‌ریزی شود؛ تحولی که در آن، کتابخانه از یک مکان ثابت به خدمتی فراگیر، از یک مرکز امانت کتاب به کانون یادگیری و مشارکت اجتماعی و از نهادی متکی بر مراجعه مخاطب به نهادی پاسخگو به نیازهای جامعه تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه تداوم و تعمیق این مسیر، به پشتیبانی و همراهی مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت نیاز دارد و در این زمینه، سه موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است، ادامه داد: نخست، تأمین منابع مالی پایدار و متنوع برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه زیرساخت‌ها و توزیع متوازن خدمات فراهم شود. دوم، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی و هدایت بخشی از این ظرفیت به توسعه، تجهیز و بهسازی کتابخانه‌های عمومی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار. و سوم، تقویت حمایت‌های مادی و معنوی از کتابداران و نیروی انسانی نهاد؛ چراکه هیچ تحول پایداری بدون توجه به سرمایه انسانی آن محقق نخواهد شد. کتابداران، مهم‌ترین حلقه ارتباط کتابخانه با جامعه و پیشران اصلی تحقق این تحول هستند.

نظربلند همچنین گفت: همه ما باور داریم کتابخانه عمومی از مهم‌ترین نهادهایی است که می‌تواند پیوند نسل‌های امروز و آینده را با میراث فکری، تاریخی و تمدنی ایران و آموزه‌های فرهنگی و دینی حفظ و تقویت کند. جامعه‌ای که ریشه‌های تاریخی و تمدنی خود را می‌شناسد / از سرمایه فکری و فرهنگی خویش آگاه است / و از قدرت تحلیل و تشخیص برخوردار است، / در مواجهه با بحران‌ها و تهدیدها نیز ظرفیت بیشتری برای همبستگی، ایستادگی و بازسازی خواهد داشت. از این منظر، توسعه کتابخانه‌های عمومی صرفاً توسعه یک خدمت فرهنگی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری ملی است.

دبیرکل نهاد در پایان، با تأکید بر اینکه توسعه شبکه کتابخانه‌های سیار کشور و بهره‌برداری از ۳۴ خودروی جدید، حاصل تلاش مجموعه همکاران نهاد و کتابداران سراسر کشور و نیز حمایت دولت چهاردهم و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، بیان کرد: تأمین و تخصیص هزینه خرید خودروها با همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون‌ برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی، و تأمین کتاب‌ها نیز با حمایت بنیاد برکت انجام شده است. از همه این مجموعه‌ها و همراهی‌های ارزشمند صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم این همت جمعی مبارک ایران عزیز و مردم شریف، نجیب و سرافرازش باشد.

کتاب کاغذی همچنان اصلی‌ترین حلقه اتصال مخاطبان به فرهنگ مکتوب

در ادامه این برنامه و بعد از هنرنمایی گروه سرود دخترکان ۴ تا ۱۲ ساله آوای رقیه (س)، سید عباس صالحی به سخنرانی پرداخت. او در این مراسم ضمن تبریک هفته کتاب به ناشران، نویسندگان، مترجمان، کتاب‌فروشان و کتابداران، از تلاش فعالان عرصه قلم و فرهنگ مکتوب کشور قدردانی کرد و در ابتدای سخنان خود با اشاره به نامگذاری ۲۴ آبان‌ماه به نام علامه طباطبایی، از جایگاه علمی و اندیشه‌ای این شخصیت برجسته تجلیل کرد و گفت: امسال در کنفرانس یونسکو برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، از علامه طباطبایی به‌عنوان یکی از شخصیت‌های علمی جهان یاد شده است و امیدواریم با همکاری ایران و جهان اسلام، نام این شخصیت بزرگ در میان مشاهیر علمی جهان در یونسکو ثبت شود.

صالحی با بیان اینکه علامه طباطبایی تنها یک مؤلف و دانشمند نبود، اظهار کرد: این شخصیت گران‌قدر توانست دانش‌های مختلف علوم اسلامی را از مرحله انتقال و نوآوری به مرحله نظریه‌پردازی وارد کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی، فقدان ایشان را ضایعه‌ای بزرگ برای کشور و به‌ویژه عرصه فرهنگ مکتوب دانست و گفت: عرصه و جریان فرهنگ مکتوب، پشتوانه بزرگی را از دست داد.

رهبر شهید؛ دغدغه‌مند کتاب و کتابخوانی

وی با اشاره به علاقه و دغدغه ویژه رهبر شهید نسبت به کتاب و کتابخوانی افزود: این سخن از باب مسئولیت و جایگاه مدیریتی نیست؛ بلکه سخنانی که در ابتدای برنامه درباره کتابخوانی ایشان پخش شد، نشان می‌دهد که رهبر شهید هم تعلق خاطر ویژه‌ای به کتاب داشتند و هم با جدیت دغدغه این حوزه را دنبال می‌کردند.

صالحی با اشاره به یکی از سخنان رهبر شهید درباره اهمیت ترویج کتابخوانی بیان کرد: ایشان فرموده بودند دغدغه من کتاب و کتابخوانی است و اگر قرار باشد روزانه یک ساعت صحبت کنم تا مردم کتابخوان شوند، حاضرم روزی یک ساعت و نیم درباره کتاب سخن بگویم.

وی تأکید کرد: یاد و خاطره رهبر شهید را که همواره علمدار و پرچم‌دار کتاب و کتابخوانی و پیشتاز این عرصه بودند، گرامی می‌داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور رئیس‌جمهور در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، گفت: با وجود مشغله‌های فراوان و مسئولیت‌های سنگینی که بر دوش رئیس‌جمهور قرار دارد، حضور ایشان در این مراسم نشان‌دهنده دغدغه و توجه به موضوع کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: حضور رئیس‌جمهور در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیامی نمادین برای توجه به عرصه فرهنگ مکتوب کشور دارد و نشان می‌دهد با وجود شرایط خاص کشور و داغ فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی، مسئولان و مقامات عالی کشور اهمیت کتاب و کتابخوانی را فراموش نکرده‌اند و همچنان پشتیبان این حوزه هستند.

آمارهای نظرسنجی سالیانه در حوزه کتاب

صالحی در ادامه با اشاره به نتایج آخرین نظرسنجی انجام‌شده در حوزه کتاب، درباره نوع قالب مطالعاتی مخاطبان اظهار کرد: بر اساس این پیمایش، ۵۷.۸ درصد مخاطبان کتاب کاغذی، ۱۲.۷ درصد کتاب الکترونیک، ۱۵.۲ درصد کتاب صوتی و ۱۴.۲ درصد نیز هر سه قالب را مطالعه می‌کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت جایگاه کتاب کاغذی گفت: این پیمایش نشان می‌دهد کاغذ همچنان کالایی اساسی است و کتاب کاغذی اصلی‌ترین حلقه اتصال مخاطبان به فرهنگ مکتوب کشور به شمار می‌رود. بخش اصلی کتابخوانان کشور نیز فرهنگ و دانش خود را از طریق کتاب کاغذی تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت چهاردهم از حوزه نشر و کاغذ افزود: با حمایت دولت و برگزاری جلسات مشترک و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، با وجود تلاطم‌های موجود در بازار کاغذ، ۲۰ میلیون دلار ارز برای تأمین کاغذ مورد نیاز حوزه نشر و کتاب در شرایط جنگی اختصاص یافته است. صالحی این اقدام را نشانه‌ای از تداوم اولویت‌بخشی دولت به مسئله کاغذ و حمایت از فرهنگ مکتوب کشور دانست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بخش دیگری از نتایج نظرسنجی حوزه کتاب، درباره میزان خرید کتاب توسط مخاطبان گفت: بر اساس این پیمایش، میانگین خرید کتاب از ۱۱ جلد در سال گذشته به ۸.۶ جلد در سال جاری کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این آمار ضرورت توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها را نشان می‌دهد، اظهار کرد: این شرایط نیازمند حمایت دولت از سبد فرهنگی خانوار است؛ هرچند از محدودیت‌ها و مضیقه‌های دولت نیز آگاه هستیم.

صالحی همچنین درباره میزان عضویت مخاطبان در کتابخانه‌ها گفت: در این نظرسنجی، ۱۲.۲ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که عضو کتابخانه هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تأکید بر نقش دسترسی آسان به کتاب در توسعه فرهنگ مکتوب کشور، از اقدامات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در توسعه زیرساخت‌های کتابخوانی قدردانی کرد.

وی گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با افتتاح ۶۰ کتابخانه، ۲۵ هزار مترمربع به فضای کتابخوانی کشور افزوده است. همچنین با افتتاح ۳۴ کتابخانه سیار، تعداد کتابخانه‌های سیار کشور به ۱۱۶ باب رسیده است.

صالحی با اشاره به پروژه‌های در دست تکمیل کتابخانه‌ای افزود: در حال حاضر ۳۰۰ پروژه کتابخانه‌ای در آستانه اتمام قرار دارد که با بهره‌برداری از آنها، ۳۰۰ هزار مترمربع به فضای کتابخوانی کشور اضافه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌ها و مدارس برای افزایش دسترسی دانش‌آموزان به منابع مطالعاتی، بر ضرورت تقویت پیوند میان این دو نهاد تأکید کرد و گفت: کتابخانه‌ها و مدارس می‌توانند دسترسی دانش‌آموزان به کتاب را افزایش دهند و این اتفاق به تربیت نسلی منتقد کمک خواهد کرد.

اعلام برگزیدگان و سخنان ریاست جمهور

پس از اعلام اسامی برگزیدگان و اهدای جوایز جایزه همخوان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداخت. او با درود به روح پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی، از اقدامات و تلاش‌های فعالان حوزه فرهنگ مکتوب قدردانی کرد و گفت: به شما عزیزان خداقوت می‌گویم؛ فعالیت‌هایی که در این هفته انجام می‌دهید، بسیار مبارک و ارزشمند است. این در حالی است که برخی افراد تنها دیدگاه خود را قبول دارند و تصور می‌کنند هیچ مسیر یا نظر دیگری جز آنچه آنان مطرح می‌کنند، وجود ندارد یا صحیح نیست؛ درحالی‌که کتاب‌ها ذهن انسان را نسبت به مسائل پیرامونی گسترش می‌دهند و نگاه او را بازتر می‌کنند.



رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر عمیق کتابخوانی بر پذیرش و تغییر نگرش افراد، ادامه داد: همه ما در برابر امر و دستور مقاومت می‌کنیم، اما زمانی که کتاب می‌خوانیم، به دلیل آنکه در کتاب منیّت و تحمیل نظر شخصی وجود ندارد، ذهن، اخلاق و رفتارمان به‌تدریج تغییر می‌کند. در واقع، با استمرار کتابخوانی متحول می‌شویم و با تجربه‌های گوناگون آشنا می‌شویم. از این‌رو، در هر لحظه می‌توان از تجربه‌های ثبت‌شده در کتاب‌ها درس گرفت و عبرت آموخت.



پزشکیان با اشاره به شرایط کنونی جامعه و مشکلات کشور افزود: ضرورت دارد بدانیم گره و مانع اصلی کار کجاست. کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد، اما دغدغه مردم را ندارد، اساساً شایستگی حضور در آن جایگاه را ندارد و در چنین شرایطی صرفاً عمر خود را تلف می‌کند. ما باید عملکرد و رفتار خود را با سخن و مسیر درست تطبیق دهیم.





رئیس جمهور هدف حاکمیت را ایجاد فضایی عادلانه برای برخورداری تمامی آحاد جامعه از زندگی عزتمندانه دانست و گفت: بنابراین باید همواره به فکر مردم باشیم، ذهن خود را محدود نکنیم و در برابر سخن درست موضع نگیریم. کتاب نیز همچون نماز، برای خواندن و عمل کردن است. ما نماز را اقامه می‌کنیم، چراکه در تمام اجزای آن درس‌ها و آموزه‌های متعددی وجود دارد.



پزشکیان با تأکید بر اینکه مطالعه کتاب زمینه یادگیری و اجرای صحیح آموزه‌ها و در نهایت اصلاح امور را فراهم می‌کند، ادامه داد: کسی که کتاب می‌خواند، می‌آموزد و می‌تواند آنچه را فراگرفته به‌درستی اجرا کند و زمینه اصلاح را فراهم آورد. از جمله آموزه‌های مهم قرآن کریم و سایر کتاب‌ها نیز دوری از دروغ، تهمت و مسائلی از این دست است.



رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مطالعه کتاب زمینه یادگیری، اجرای صحیح آموزه‌ها و اصلاح امور را فراهم می‌کند، افزود: از جمله آموزه‌های مهم قرآن کریم و سایر کتاب‌ها، پرهیز از دروغ، تهمت و رفتارهای ناپسند از این دست است. قرآن کریم کتاب رحمت است و به ما درس گذشت، پرهیز از کینه، دشنام و دشمنی می‌آموزد؛ رفتارهایی که در شأن جامعه اسلامی نیست.



پزشکیان با اشاره به مفاهیم ارزشمند شاهنامه ادامه داد: در شاهنامه درس‌های فراوانی درباره مبارزه با قلدران و زورگویان و همچنین اصلاح‌گری وجود دارد. آز و طمع از مهم‌ترین مفاهیمی است که در این اثر به آنها پرداخته شده و اگر انسان به این صفات مبتلا شود، به قعر جهنم سقوط خواهد کرد.



رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فعالیت کتابداران، نویسندگان و ناشران، آنان را از گروه‌های تأثیرگذار جامعه برشمرد و گفت: فعالیت‌های شما می‌تواند نسل‌ها و نگرش‌ها را تغییر دهد. کافی است بدانیم و بخواهیم تا بتوانیم در جایگاهی متفاوت از موقعیت کنونی خود قرار بگیریم. ضلالت به معنای فقدان آگاهی و علم و گرفتار بودن در جهل و نادانی است.



پزشکیان با تأکید بر ضرورت شناخت سنت‌ها و روش‌های تاریخی جوامع دیگر، افزود: تصمیم‌گیری بدون برخورداری از تجربه و آگاهی، تصمیمی نادرست است. عزت و سربلندی در گرو شناخت و درک صحیح سنت‌ها و روش‌های تاریخی است و از این طریق می‌توانیم زمینه دستیابی به عزت را فراهم کنیم. بنابراین، هر مدیر، مسئول و دانشجویی که امکان مطالعه دارد، باید برای تغییر شرایط زندگی و بهبود وضعیت موجود کتاب بخواند. امیدوارم در این هفته و با توجه به اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته، زمینه مناسبی برای رشد جامعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی فراهم شود.



رئیس‌جمهور همچنین از تلاش افرادی که با تحمل دشواری‌های سفر، در قالب کتابخانه‌های سیار به مناطق محروم می‌روند و به توزیع کتاب می‌پردازند، قدردانی کرد و افزود: از عزیزانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. این اقدام بسیار ارزشمند است؛ چراکه کتاب می‌تواند انسان را هدایت کند. مهارت برقراری ارتباط، توجه به پیامی که منتقل می‌کنیم و دقت در آنچه بیان می‌شود، از الزامات فعالیت شما عزیزان در حوزه کتاب و نشر است.



پزشکیان در پایان همچنین با اشاره به ضرورت رفع کمبودها و کاستی‌های حوزه چاپ و نشر، گفت: در دولت درباره راهکارهای برطرف کردن مشکلات و کسری‌های این حوزه بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد. می‌توانیم با افزایش آگاهی و ترویج فرهنگ کتابخوانی از وضعیت کنونی عبور کنیم. هر فردی نیز باید در جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارد، خدمتگزار مردم و جامعه باشد.