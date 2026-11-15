به گزارش خبرنگار مهر، وحید بذرافشان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه ارزیابی و رزمایش پدافند غیر عامل آب و فاضلاب قم اظهار کرد: رزمایش پدافند غیرعامل با محوریت تاب‌آوری و استمرار تأمین آب شرب در وضعیت‌های اضطراری، با هدف ارزیابی ظرفیت‌های زیرساختی، بررسی امکانات پشتیبان و سنجش میزان آمادگی مجموعه صنعت آب و فاضلاب استان قم به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین آب مورد نیاز شهروندان در شرایط بحرانی افزود: در جریان این برنامه، بخشی از تجهیزات و امکاناتی که برای تداوم دسترسی به آب شرب سالم در وضعیت‌های غیرعادی پیش‌بینی شده است، به‌صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفت تا میزان کارآمدی این ظرفیت‌ها ارزیابی شود.

مدیر دفتر پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه تأمین مستمر آب آشامیدنی از مهم‌ترین ضرورت‌های مدیریت شرایط اضطراری به شمار می‌رود، تصریح کرد: بروز حوادث یا تهدیدهایی که فعالیت معمول شبکه توزیع و تأسیسات آبرسانی را مختل می‌کند، ضرورت برخورداری از روش‌های جایگزین و سازوکارهای پشتیبان را دوچندان می‌سازد.

بذرافشان ادامه داد: یکی از بخش‌های اجرایی این رزمایش، به‌کارگیری دستگاه‌های بسته‌بندی آب بود که به‌عنوان یکی از امکانات مکمل در نظام تأمین و توزیع آب اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد و قابلیت فراهم‌سازی آب شرب سالم و بهداشتی را در موقعیت‌های خاص دارد.

ظرفیت‌های جایگزین تأمین آب را فعال کردیم

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مواجهه با اختلال احتمالی در روند عادی آبرسانی خاطرنشان کرد: اتکا به زیرساخت‌های موجود به‌تنهایی پاسخگوی همه شرایط بحرانی نیست و لازم است راهکارهای جایگزین برای تأمین و توزیع آب از پیش طراحی شده و در قالب برنامه‌های عملیاتی به‌صورت مستمر تمرین شوند.

مدیر دفتر پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم بیان کرد: اجرای چنین رزمایش‌هایی امکان بررسی میدانی تجهیزات و امکانات پیش‌بینی‌شده را فراهم می‌کند و از طریق به‌کارگیری عملی ظرفیت‌ها می‌توان میزان آمادگی مجموعه را برای ارائه خدمات در شرایط خارج از وضعیت عادی مورد سنجش قرار داد.

بذرافشان ارزیابی توان عملیاتی و شناسایی امکانات موجود را از دیگر اهداف این برنامه برشمرد و گفت: بررسی عملکرد تجهیزات و سنجش قابلیت استفاده از ظرفیت‌های پشتیبان، زمینه شناخت بهتر توانمندی‌ها و ارزیابی میزان آمادگی برای مقابله با حوادث و تهدیدهای احتمالی را فراهم می‌کند.