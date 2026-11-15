به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای پروژه بهسازی و سنگفرش معابر منطقه یک بندر بوشهر اظهار کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت معابر، ارتقای منظر شهری و ساماندهی پیاده‌روها در چند محور اصلی و محدوده بافت تاریخی شهر در حال اجراست.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از ۲۶ خردادماه آغاز شده و خیابان‌های آیت‌الله طالقانی، امام خمینی (ره)، شهید مطهری، بافت قدیم و خیابان شهید عاشوری را شامل می‌شود.

شهردار بندر بوشهر با اشاره به اعتبار این طرح بیان کرد: قرارداد اجرای پروژه بیش از ۲۱۱ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال است و تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حیدری ادامه داد: عملیات اجرایی در خیابان‌های آیت‌الله طالقانی و شهید مطهری به پایان رسیده و در حال حاضر سنگفرش خیابان امام خمینی (ره) در حال انجام است.

وی با تأکید بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای طرح گفت: در جریان بهسازی پیاده‌روها، درختانی که ریشه آن‌ها موجب تخریب کف‌سازی و سنگفرش معابر می‌شود، با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری جابه‌جا خواهند شد و نهال‌های متناسب با شرایط محیطی جایگزین می‌شوند.

شهردار بوشهر همچنین کیفیت مصالح مصرفی را از اولویت‌های اجرای این پروژه دانست و افزود: سنگ‌های مورد استفاده از نظر کیفیت و مشخصات فنی مطابق با استانداردهای آزمایشگاهی انتخاب شده‌اند تا ضمن افزایش دوام کف‌سازی، ایمنی و سهولت تردد شهروندان در پیاده‌روها تأمین شود.

حیدری خاطرنشان کرد: بهسازی معابر و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی از اولویت‌های مدیریت شهری است و تلاش می‌شود این طرح‌ها با رعایت اصول فنی و حفظ هویت محلات و بافت تاریخی اجرا شوند تا شرایط مناسب‌تری برای تردد و رفاه شهروندان فراهم شود.