به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان گرمسار در محل فرمانداری اشتغال و معیشت مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان دانست و اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، اعتبارات حوزه اشتغال باید حفظ شود و روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق جامعه هدف افزود: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید با همکاری بیشتر، پرونده متقاضیان واقعی را بررسی و موانع پیش‌روی دریافت تسهیلات را برطرف کنند.

فرماندار گرمسار با اشاره به مسئولیت بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال تاکید داشت: اگرچه پیگیری مطالبات و بازگشت منابع بانکی ضروری است، اما این موضوع نباید به مانعی برای حمایت از کارآفرینان و ایجاد فرصت‌های شغلی تبدیل شود.

همتی خواستار پرهیز از سخت‌گیری های غیرضروری در دریافت تضامین شد و یادآور شد: تسهیلات اشتغال‌زایی باید به دست افراد واجد شرایط و فعالان واقعی این حوزه برسد.

وی همچنین پیگیری مشکلات ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه رصد اشتغال را ضروری دانست و خواستار رفع سریع موانع سامانه‌ای برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات شد.