به گزارش خبرگزاری مهر،منابع میدانی به المیادین اعلام کردند: مواضع و مناطق گسترده ای در ذوباب در تنگه باب المندب تحت سیطره نیروهای مسلح یمن قرار گرفته و امن شده است.

این منابع تصریح کردند: تثبیت و سیطره نیروهای مسلح یمن بر این مناطق و مواضع پس از درگیری های شدیدی رخ داد که با عناصر سعودی شامل نیروهای تیپ های العمالقه و نیروهای موسوم به درع الوطن رخ داد.

منابع مذکور افزودند: این همزمان با پیشروی های نیروهای مسلح یمن در مناطق المضاربه و راس العاره در غرب استان لحج رخ می دهد. طی ساعات گذشته جبهه های راس العاره و المضاربه شاهد عقب نشینی های سریع نیروهای العمالقه به سمت عدن بوده است.

این منابع بیان کردند: نیروهای عمالقه به دنبال فروپاشی استحکامات و خطوط پشتیبانی آنها، به سمت عدن گریختند.

از سوی دیگر یک منبع نظامی وابسته به نیروهای مسلح یمن عقب‌نشینی مزدوران وابسته به عربستان سعودی از حومه باب المندب و ذوباب پس از محاصره آنها را تأیید کرد.

این منبع در بیانیه‌ای به خبرگزاری یمن (سبأ) اعلام کرد: عناصر وابسته دشمن سعودی از حومه ذوباب و باب المندب پس از محاصره آنها گریختند. این نیروهای شکست خورده، مواضع و خطوط لجستیکی خود را از دست داده و مجبور به فرار به سمت عدن به بهانه حفاظت از این شهر شدند.

این منبع خاطرنشان کرد که توجیه عناصر سعودی برای عقب‌نشینی از خطوط مقدم به بهانه بازآرایی مواضع گواهی بر وحشت و ترس آنها از کشته شدن یا به اسارت درآمدن است.

این منبع نظامی یمنی تاکید کرد: مقابله با عناصر دشمن و تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید علیه دشمن سعودی ادامه دارد.

گفتنی است که پیش از این عناصر وابسته به دشمن سعودی تحت عنوان بازآرایی مواضع نظامی خود در غرب تعز، از فرودگاه ذوباب و منطقه باب المندب در غرب استان تعز گریختند.

این عناصر ادعا کردند که هدف از این اقدام سازماندهی مجدد استقرار نیروها و تقویت حضور آنها در محورهایی است که با توجه به شرایط و الزامات مرحله کنونی به حضور نظامی بیشتری نیاز دارند.

آنها مدعی شدند که تصمیم به فرارشان در سایه افزایش تحرکات و تجمعات نظامی و تهدیدهایی اتخاذ شده است که عدن و استانهای همجوار را هدف قرار می دهد.