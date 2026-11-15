مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری برنامه های هفته فرهنگی سمنان اعلام کرد: این برنامه ها امروز یکشنبه با همایش بزرگ روز سمنان در سالن هلال احمر آغاز می شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ مهرماه به عنوان روز فرهنگ و زبان سمنانی تعیین شده اما امسال به واسطه تقارن با ایام فاطمیه این مراسم دیرتر برگزار شد افزود: در هفته جاری ویژه برنامه های هفته فرهنگی سمنان اجرا خواهد شد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه برگزاری جشنواره «ته چین» در روزهای چهارم و پنجم آذرماه از جمله برنامه های این هفته است، گفت: این رویداد با هدف معرفی غذاهای سنتی و ماندگار سمنانی برگزار خواهد شد.

صمیمیان با بیان اینکه در هفته فرهنگی سمنان همچنین پاسداشت زبان سمنانی و جایزه ادبی استاد شکوهی را برای تولیدات حوزه شعر و داستان و ... خواهیم داشت، گفت: برنامه ورزش صبحگاهی با عنوان «صبح و نشاط» در میدان ارگ سمنان از دیگر رویداد های هفته سمنان است.

وی با بیان اینکه در این ایام همچنین شاهد برگزاری رویدادهای مختلف هنری و فرهنگی و ورزشی و ... خواهیم بود، افزود: یک کنسرت موسیقی نیز در هفته فرهنگی سمنان برگزار خواهد شد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه نشاط اجتماعی و زنده نگهداشتن فرهنگ و زبان سمنانی محور این رویدادها است، ابراز کرد: نمایشگاه ملی صنایع دستی سمنان نیز با ۱۳۶ غرفه شامل ۳۰ سیاه چادر عشایری از جمله دیگر رویدادهای هفته فرهنگی سمنان محسوب می شود. که از روز شنبه آغاز بکار کرده است.