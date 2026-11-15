ابراهیم پیل بالا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه اظهار کرد: هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی برای پاسداشت جایگاه کتاب، کتابداران و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه است و می‌تواند با گسترش برنامه‌های فرهنگی و افزایش دسترسی مردم به منابع مطالعاتی، زمینه‌ساز انس بیشتر خانواده‌ها و نسل جوان با کتاب شود.

رئیس کتابخانه‌های عمومی رودسر، با اشاره به نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه گفت: نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه ضرورت دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۶ کتابخانه عمومی و یک کتابخانه سیار در این شهرستان گفت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، بیش از ۴۵ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌ها و فضاهای عمومی شهرستان اجرا می‌شود.

پیل بالا با قدردانی از تلاش کتابداران بیان کرد: شعار امسال هفته کتاب «با کتاب گفت‌وگو کنیم» انتخاب شده و کتابخانه‌های عمومی شهرستان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی به استقبال این هفته رفته‌اند.

رئیس کتابخانه های عمومی رودسر با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان افزود: در حال حاضر ۶ باب کتابخانه عمومی و یک کتابخانه سیار با فعالیت ۱۱ نیروی کتابدار، خدمات مختلفی به شهروندان ارائه می‌کنند.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب گفت: این برنامه‌ها در فضاهای داخلی و بیرونی کتابخانه‌ها اجرا می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به برپایی غرفه «کتاب، یار مهربان» در پارک ملت رودسر با همکاری شهرداری، اجرای برنامه‌های فرهنگی، تقدیر از نویسندگان و اصحاب قلم، برگزاری نشست انجمن کتابخانه‌ها، تجلیل از کتابداران و بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه‌ها اشاره کرد.

پیل بالا با اشاره به ظرفیت منابع کتابخانه‌ای شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳۸ هزار نسخه کتاب در مجموعه کتابخانه‌های عمومی رودسر وجود دارد که در اختیار علاقه‌مندان و اعضای کتابخانه‌ها قرار گرفته است.

رئیس کتابخانه های عمومی رودسر همچنین طرح «کتاب برای همه» را از برنامه‌های مهم اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و شهرستان دانست و بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه اهدانش در تأمین و خرید منابع مورد نیاز کتابخانه‌ها مشارکت کنند و حتی با کمک‌های کوچک خود در غنی‌سازی منابع مطالعاتی شهرستان سهیم باشند.

وی با اشاره به وجود سه هزار و ۶۰۰ عضو در کتابخانه‌های شهرستان گفت: در یک سال اخیر، امکان عضویت رایگان برای گروه‌های مشمول و همچنین عضویت نیم‌بها برای سایر گروه‌های هدف فراهم شده است.

پیل بالا با اشاره به آمار امانت کتاب در کتابخانه‌های شهرستان افزود: در بازه سه‌ماهه تابستان، حدود ۱۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی شهرستان به امانت گرفته شده که نشان‌دهنده استقبال مناسب شهروندان از خدمات کتابخانه‌ای است.

رئیس کتابخانه‌های عمومی رودسر در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت شهرداری‌ها از کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: خوشبختانه در هشت ماه گذشته شهرداران همکاری و حمایت خوبی داشته‌اند و انتظار داریم این حمایت‌ها استمرار یابد تا کتابخانه‌ها در تأمین هزینه‌های جاری و اجرای برنامه‌های فرهنگی در طول سال با مشکل مواجه نشوند.