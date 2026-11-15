به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان غروب یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه اشتغال سمنان شناسایی استعدادهای جوان و تسهیل ورود دانشجویان و دانش‌آموختگان به بازار کار را از اهداف اصلی این رویداد عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه همزمان با هفته جهانی کارآفرینی توضیح داد: طی یک ماه گذشته حدود ۳۰۰ فرم مهارتی و رزومه از دانشجویان، دانش‌آموختگان و متقاضیان اشتغال جمع‌آوری و برای بررسی در اختیار شرکت‌ها و کارفرمایان قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت با بیان اینکه ۳۰ شرکت و مجموعه در حوزه‌های صنعتی، تولیدی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، حسابداری، معماری، تبلیغات، چاپ، انیمیشن و خدمات فنی و مهندسی در این نمایشگاه حضور دارند، افزود: این مجموعه‌ها فرصت‌های شغلی و ظرفیت‌های جذب نیروی انسانی خود را به کارجویان معرفی می‌کنند.

خیرخواهان امکان ارتباط مستقیم کارجویان و کارفرمایان را از ویژگی‌های مهم این نمایشگاه دانست و خاطر نشان کرد: متقاضیان می‌توانند ضمن ارائه رزومه و معرفی توانمندی‌های خود، با نیازهای واقعی بازار کار آشنا شوند و در مقابل، کارفرمایان نیز فرصت ارزیابی و شناسایی نیروهای مورد نیازشان را دارند.

وی همچنین از برگزاری کارگاه های تخصصی رزومه نویسی، آمادگی برای مصاحبه شغلی، تبدیل ایده به کسب و کار و بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار خبر داد و تأکید کرد: هدف از این رویداد صرفاً برپایی یک نمایشگاه نیست، بلکه ایجاد فرصت‌های واقعی اشتغال و تقویت همکاری میان دانشگاه و بخش اقتصادی است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت با بیان اینکه ۳۰ شرکت و مجموعه در حوزه‌های صنعتی، تولیدی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، حسابداری، معماری، تبلیغات، چاپ، انیمیشن و خدمات فنی و مهندسی در این نمایشگاه حضور دارند، افزود: این مجموعه‌ها فرصت‌های شغلی و ظرفیت‌های جذب نیروی انسانی خود را به کارجویان معرفی می‌کنند.

خیرخواهان امکان ارتباط مستقیم کارجویان و کارفرمایان را از ویژگی‌های مهم این نمایشگاه دانست و گفت: متقاضیان می‌توانند ضمن ارائه رزومه و معرفی توانمندی‌های خود، با نیازهای واقعی بازار کار آشنا شوند و در مقابل، کارفرمایان نیز فرصت ارزیابی و شناسایی نیروهای مورد نیازشان را دارند.

وی همچنین از برگزاری کارگاه های تخصصی رزومه نویسی، آمادگی برای مصاحبه شغلی، تبدیل ایده به کسب و کار و بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار خبر داد و تأکید کرد: هدف از این رویداد صرفاً برپایی یک نمایشگاه نیست، بلکه ایجاد فرصت‌های واقعی اشتغال و تقویت همکاری میان دانشگاه و بخش اقتصادی است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت سمنان با اشاره به مأموریت دانشگاه ملی مهارت در تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارت آموخته، اظهار داشت: ارتباط موثر دانشگاه با صنعت و کارفرمایان می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت دانشجویان در بخش تولید و خدمات را فراهم کند.