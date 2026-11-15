به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر یکشنبه در سلسله جلسات درس خارج فقه حوزه علمیه شیراز با تأکید بر ضرورت تبیین مبانی فقهی تصمیم‌گیری‌های کلان نظام اسلامی گفت: سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نظام اسلامی بر پایه اجتهاد اصیل جواهری و قواعد مستحکم فقهی استوار است و نمی‌توان آن را مبتنی بر سلیقه‌های شخصی دانست.

وی با اشاره به ضرورت توجه حوزه‌های علمیه به مسائل مستحدثه و نیازهای کلان نظام اسلامی اظهار کرد: تبیین دقیق احکام صلح، آتش‌بس و قراردادهای ترک مخاصمه از رسالت‌های مهم فقه پویای امامیه است.

آیت‌الله دژکام با بیان اینکه مباحث این دوره بر محور کتاب «المهادنه» دنبال می‌شود، بر اهمیت بررسی ابعاد فقهی تعامل با دشمنان و احکام مربوط به قراردادهای صلح و ترک مخاصمه تأکید کرد.

وی یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره را استناد به مبانی و استدلال‌های قرآنی و پیوند دادن احکام فقهی با اداره جامعه اسلامی دانست و گفت: تصمیم‌گیری‌های کلان نظام اسلامی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، ریشه در عمق اجتهاد اصیل جواهری دارد و بر اساس قواعد مستحکم فقهی صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است این سلسله جلسات درس خارج فقه با حضور فضلا، اساتید و پژوهشگران حوزوی در حوزه علمیه شیراز برگزار می‌شود و کتاب «المهادنه» در نسخه‌های فارسی و عربی در دسترس علاقه‌مندان به مباحث علوم اسلامی قرار دارد.