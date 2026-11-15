به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه طرح هاتف در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، اتصال دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صنعت را یکی از مأموریت‌های اصلی معاونت علمی دانست و اظهار کرد: توسعه فناوری از مسیر شکل‌گیری هسته‌های فناور، ایجاد شرکت‌های فناور و در نهایت تبدیل آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهداف طرح «هدایت اعتبارات توسعه فناوری» (هاتف) افزود: این طرح با تمرکز بر دانشگاه‌های برتر کشور، به‌ویژه دانشگاه‌های صنعتی، تلاش می‌کند هسته‌های فناور را پیرامون محصولات کلیدی و مورد نیاز کشور شکل دهد و از فعالیت آنها حمایت کند. در این الگو، یک یا چند عضو هیئت علمی با همراهی دانشجویان و بهره‌گیری از حمایت‌های معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصولات قابل عرضه در بازار را دنبال می‌کنند.

تبدیل پژوهش دانشگاهی به محصول مورد نیاز صنعت

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با بیان اینکه طرح هاتف می‌تواند فاصله میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت را کاهش دهد، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های این برنامه آن است که نتایج تحقیقات دانشگاهی در مرحله مقاله و پژوهش باقی نمی‌ماند، بلکه به محصولات فناورانه و دارای ارزش افزوده اقتصادی تبدیل می‌شود.

به گفته امرایی، این رویکرد علاوه بر تقویت توان تولید فناوری در کشور، زمینه اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان را نیز فراهم می‌کند و به ماندگاری نیروهای متخصص و جلوگیری از مهاجرت نخبگان کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح هاتف در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی گفت: این دانشگاه یکی از مجموعه‌هایی است که معاونت علمی طی دو سال گذشته اجرای این برنامه را در آن آغاز کرده است. دستاوردهای ارائه‌شده در نمایشگاه نیز نشان می‌دهد که ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه می‌تواند به تولید محصولات راهبردی منجر شود.

امرایی حوزه‌های مهندسی برق و الکترونیک، هوافضا و مکانیک را از جمله زمینه‌هایی عنوان کرد که محصولات فناورانه آنها در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. وی افزود: بخشی از این محصولات حاصل سال‌ها فعالیت پژوهشی اعضای هیئت علمی است که با مشارکت مستقیم دانشجویان و تبدیل نتایج تحقیقات به محصول، به مرحله ساخت رسیده‌اند.

تأمین مالی تجاری‌سازی با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به برنامه معاونت علمی برای تداوم حمایت از طرح‌های هاتف خاطرنشان کرد: حمایت‌ها به مرحله ساخت نمونه اولیه محدود نخواهد شد. در گام بعدی، تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مالی زیست‌بوم فناوری کشور، به‌ویژه سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، زمینه توسعه و تجاری‌سازی محصولات را فراهم کنیم.

وی توضیح داد: برخی از این طرح‌ها برای رسیدن به مرحله تولید و ورود به بازار به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند. از همین رو، رویکرد جدید معاونت علمی بر استفاده گسترده‌تر از ظرفیت اعتبار مالیاتی و مشارکت بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری در تأمین مالی این پروژه‌ها استوار است.

این مقام مسئول تأکید کرد: هدف این است که محصولات تولیدشده در دانشگاه‌ها پس از تکمیل مراحل فنی، به صنعت و بازار راه پیدا کنند و مردم نیز بتوانند از محصولات پیشرفته ایرانی، هم‌تراز با نمونه‌های خارجی، استفاده کنند.

گسترش طرح هاتف به دانشگاه‌های توانمند کشور

امرایی درباره امکان اجرای این برنامه در سایر دانشگاه‌ها نیز گفت: رویکرد معاونت علمی محدود به یک دانشگاه نیست و تمام دانشگاه‌هایی که از توانمندی لازم برخوردارند و طرح‌های فناورانه قابل اجرا ارائه می‌کنند، می‌توانند از ظرفیت‌های حمایتی هاتف استفاده کنند.

او افزود: تعدادی از دانشگاه‌های برتر کشور درخواست‌های خود را برای بهره‌مندی از این برنامه ارائه کرده‌اند و معاونت علمی درصدد است با استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید، حمایت از این طرح‌ها را توسعه دهد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به نقش دانشجویان در شکل‌گیری دستاوردهای نمایشگاه اظهار کرد: در طرح‌های ارائه‌شده، مشارکت مستقیم دانشجویان و دانش‌آموختگان تازه‌فارغ‌التحصیل‌شده کاملاً مشهود است. این موضوع نشان می‌دهد که می‌توان با فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های فناورانه و ایجاد فرصت اشتغال در داخل کشور، از ظرفیت نسل جوان متخصص بهره گرفت و زمینه ماندگاری نخبگان را تقویت کرد.

امرایی در پایان تأکید کرد: معاونت علمی حمایت از طرح‌های هاتف را تا عبور از مراحل پژوهش و ساخت محصول و رسیدن به مرحله تجاری‌سازی و شکل‌گیری فعالیت صنعتی دنبال می‌کند؛ چراکه هدف اصلی این برنامه، تبدیل توان علمی دانشگاه‌ها به فناوری‌های کاربردی و پاسخ‌گویی به نیازهای کشور است.