به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، کتاب «در میان خاک و آسمان» با موضوع شهدای مدرسه طیبه میناب، اثر هستی فهندژسعدی، نویسنده نوجوان عضو کانون فرهنگی‌هنری «مهر و ماه» مسجد صاحب‌الزمان(عج) محله سعدی شیراز ظهر یکشنبه رونمایی شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس، جمشید رضایی، معاون فرهنگی و امور رسانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، علیرضا رحمانی، معاون امور کتابخانه‌ها و همکاری‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، امام جماعت و اعضای هیئت امنای مسجد برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی در این مراسم با تأکید بر جایگاه مسجد در حیات فرهنگی و اجتماعی محله اظهار کرد: مسجد چراغ محله است و هر کار و اقدامی که در راستای رونق بیشتر مسجد و روشن ماندن این چراغ انجام شود، اجر و پاداش آن نزد خداوند محفوظ است.

وی با اشاره به اهمیت انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی از مسیر هنر افزود: پیام‌ها و ارزش‌های دینی و اخلاقی در قالب هنر، سرود، تئاتر و نویسندگی ماندگار می‌شوند و همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز همواره تأکید داشتند، باید پیام‌ها و مفاهیم در قالب هنر منتقل شوند تا ماندگاری بیشتری داشته باشند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس با تمجید از توانمندی‌های نویسندگی هستی فهندژسعدی، پرداختن وی به موضوع شهدای دانش‌آموز میناب، توجه به مسئله حجاب و هنر خوش‌نویسی این نویسنده نوجوان را شایسته تقدیر دانست.

امیدی همچنین کانون فرهنگی‌هنری «مهر و ماه» مسجد صاحب‌الزمان(عج) محله سعدی شیراز را به دلیل اجرای برنامه‌های متنوع و اثرگذار برای نوجوانان، الگویی مناسب برای دیگر مساجد معرفی کرد و بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه تأکید کرد.

چاپ آثار نوقلمان مسجدی در قالب یک مجموعه

در ادامه این مراسم، ندا زال، مدیر کانون فرهنگی‌هنری «مهر و ماه» مسجد صاحب‌الزمان(عج) شیراز، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه در حوزه کتاب و کتابخوانی، از برگزاری کارگاه آموزش نویسندگی با حضور بیش از ۱۵ نوجوان مستعد خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ادبی نوجوانان عضو کانون گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم آثار این نوجوانان نوقلم را در قالب یک مجموعه منتشر کنیم تا زمینه معرفی و شکوفایی استعدادهای ادبی آنان فراهم شود.

در پایان این مراسم، ضمن رونمایی از کتاب «در میان خاک و آسمان» اثر هستی فهندژسعدی، از ندا زال، مدیر کانون، زهرا برآپی، مادر این نویسنده نوجوان و مربی کلاس نویسندگی و کتابدار کانون و همچنین جمعی از نوقلمان نوجوان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.