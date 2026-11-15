به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، درباره تحولات منطقه و تلاش‌های در حال انجام برای مهار تنش و جلوگیری از گسترش چارچوب درگیری رایزنی صورت گرفت.

دو طرف در ادامه درباره تلاش‌ها و پیشنهادات مطرح برای مهار بحران تبادل نظر و بر اهمیت تداوم هماهنگی مشترک و همکاری برای فراهم‌سازی شرایطی برای ازسرگیری گفتگو و روند دیپلماتیک و مذاکراتی میان آمریکا و ایران تاکید کردند.

وزرای خارجه مصر و پاکستان همچنین تشدید تحرکات دیپلماتیک و هماهنگی تلاش‎‌‎ها در چارچوب سازوکار چهارجانبه منطقه‌ای در راستای حمایت از تلاش‌ها برای کاهش شدت تنش و بازگرداندن ثبات منطقه را ضروری دانستند.