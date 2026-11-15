به گزارش خبرگزاری مهر، شروین تبریزی اظهار کرد: پس از وقوع این زمین‌لرزه، تیم‌های ارزیاب اورژانس به محل اعزام شده‌اند.

وی افزود: تا این لحظه هیچ تماسی مبنی بر مصدومیت افراد در پی این زمین‌لرزه با اورژانس برقرار نشده است.