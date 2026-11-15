به گزارش خبرگزاری مهر، شروین تبریزی اظهار کرد: پس از وقوع این زمینلرزه، تیمهای ارزیاب اورژانس به محل اعزام شدهاند.
وی افزود: تا این لحظه هیچ تماسی مبنی بر مصدومیت افراد در پی این زمینلرزه با اورژانس برقرار نشده است.
سخنگوی اورژانس استان تهران، از اعزام تیمهای ارزیاب به محل وقوع زمینلرزه در حوالی لواسان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شروین تبریزی اظهار کرد: پس از وقوع این زمینلرزه، تیمهای ارزیاب اورژانس به محل اعزام شدهاند.
وی افزود: تا این لحظه هیچ تماسی مبنی بر مصدومیت افراد در پی این زمینلرزه با اورژانس برقرار نشده است.
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