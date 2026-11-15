به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی، ظهر یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی کردستان با جمعی از مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان اظهار کرد: اتصال خط راه‌آهن سنندج به مرز باشماق یکی از برنامه‌های اصلی مدیریت استان برای تقویت تجارت، توسعه اقتصادی و پشتیبانی از فعالان بخش خصوصی است.

وی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی سوم افزود: فعالان این حوزه در شرایط دشوار نیز با احساس مسئولیت و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در حفظ جریان تولید و مبادلات ایفا کردند که شایسته تقدیر است.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پیگیری طرح اتصال ریلی به مرز باشماق خاطرنشان کرد: تحقق این برنامه نیازمند هماهنگی و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول است تا زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های مرزی و تجاری استان فراهم شود.

بندر خشک سنندج؛ ظرفیتی برای تقویت زیرساخت‌های لجستیکی

زره‌تن لهونی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت راه‌اندازی بندر خشک سنندج اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از پروژه‌های پیشران توسعه اقتصادی کردستان است که برای دریافت مجوز آن حدود دو سال پیگیری انجام شد و در نهایت با همکاری مسئولان استانی و ملی به نتیجه رسید.

وی با اشاره به دستور ویژه رئیس‌جمهور در سفر به کردستان برای پیگیری این پروژه بیان کرد: بندر خشک سنندج می‌تواند زمینه تسهیل مبادلات تجاری، گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی استان را فراهم کند.

استاندار کردستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی و برخورداری استان از مرز فعال تصریح کرد: نزدیکی به مسیرهای ارتباطی و ظرفیت‌های تجاری مرزی، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کردستان و منطقه ایجاد کرده است که باید با برنامه‌ریزی مناسب از آن بهره گرفت.

زره‌تن لهونی تأکید کرد: مدیریت استان با تمام توان از فعالان اقتصادی حمایت می‌کند و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه اتصال راه‌آهن سنندج به مرز باشماق، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تقویت تجارت و افزایش توان رقابتی اقتصاد کردستان فراهم کند.