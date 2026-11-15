به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی دانشجویان استان همدان ظهر یکشنبه با مسئولان استانی در حوزه تعلیم و تربیت با حضور سید ابوالحسن مصطفوی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، نجفی رئیس دانشگاه فرهنگیان و جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان همدان برگزار شد.

سید ابوالحسن مصطفوی در این نشست با اشاره به اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت بر لزوم توجه به آموزش مهارت‌های زندگی در کنار آموزش‌های تئوری تاکید کرد و ادامه داد: دانشجو نباید تصور کند که تنها برای درس خواندن و گرفتن نمره به دانشگاه آمده است بلکه باید مهارت زندگی را نیز یاد بگیرد.

وی با انتقاد از وضعیت موجود آموزش عالی و مدارس تصریح کرد: متاسفانه ما در طول سال‌های گذشته در حوزه آموزش و پرورش دچار غفلت شده‌ایم و امروز شاهد آن هستیم که دانشجویی که در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کند، توانایی نوشتن یک نامه درخواستی ساده را ندارد.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعلیم و تربیت زیرساخت اصلی کشور است، خاطرنشان کرد: اگر آموزش و پرورش رشد کند، اقتصاد و بهداشت نیز رشد می‌کنند اما امروز شاهد پسرفت در این حوزه هستیم و جایگاه معلم در جامعه در حال تضعیف است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای کشور گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه می‌دهد، صرف حقوق و دستمزد می‌شود و تنها ۲ درصد برای تجهیزات و سایر هزینه‌ها باقی می‌ماند. با این وضعیت مجلس نیز معترض است اما برای رفع مشکلات معیشتی معلمان، نیازمند منابع مالی جدید هستیم.

مصطفوی با اشاره به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: مجلس قانون مولد سازی را برای حل این مشکلات تصویب کرده است تا از طریق فروش املاک مازاد حقوق معلمان و اساتید تامین شود.

وی در پاسخ به یکی از دانشجویان که مطرح کرده بود در حالی که سند آمایش آموزش عالی بر تمرکززدایی و توجه به مزیت‌های منطقه‌ای تاکید دارد، شاهد توسعه بی‌رویه برخی دانشکده‌ها در شهرستان‌ها هستیم؛ در حالی که این مراکز با کمبود شدید امکانات و هیئت علمی مواجه هستند بیان کرد: توسعه آموزش عالی باید بر اساس نیازهای منطقه‌ای باشد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما مخالف توسعه آموزش عالی در شهرستان‌ها نیستیم بلکه مخالف توسعه بدون نقشه راه، بدون ماموریت مشخص و بدون پشتوانه علمی و مالی هستیم. نباید منابع محدود آموزش عالی صرفا برای حفظ یک عنوان یا ایجاد یک مرکز جدید هدر رود.

وی همچنین با اشاره به نارضایتی‌های موجود در خصوص نحوه گزینش اساتید در دانشگاه فرهنگیان گفت: هرگونه اظهار نظر علیه نظام در دانشگاه‌ها قطعا با برخورد مواجه خواهد شد اما در خصوص گزینش هیئت علمی متاسفانه در برخی دولت‌ها شاهد تغییر سلایق و تصمیمات ناگهانی بوده‌ایم که این امر به حوزه آموزش ضربه زده است.

مصطفی در پایان این نشست با تاکید بر نقش بی‌بدیل بسیج دانشجویی در حل مشکلات کشور تصریح کرد: من از سال ۵۹ در بسیج بوده‌ام و اعتقاد دارم اگر کشور نجات پیدا کند، به دست بسیج خواهد بود. امروز نیز انتظار ما از دانشجویان بسیجی این است که مستقل عمل کنند و با تولید بسته‌های سیاستی و ارائه راهکارهای علمی به مسئولان در حل مشکلات کمک کنند.