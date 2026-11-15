به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه عسگری، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش گشت‌ها و پایش‌های شبانه در رباط‌کریم اظهار کرد: همزمان با اعلام شرایط اضطرار آلودگی هوا و در راستای اجرای مصوبات و محدودیت‌های ابلاغ‌شده، کارشناسان و مأموران اجرایی برای شناسایی و کنترل منابع آلاینده و پیشگیری از تشدید آلودگی در سطح رباط کریم حضور دارند.

وی افزود: با توجه به ضرورت کاهش انتشار آلاینده‌ها، نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی، به‌ویژه واحدهای شن‌وماسه، با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود. ممنوعیت فعالیت این واحدها نیز مطابق ابلاغیه‌های مربوطه به آن‌ها اعلام شده و اجرای آن به‌صورت میدانی کنترل می‌شود.

عسگری ادامه داد: مأموران در گشت‌های شبانه با حضور در نقاط مختلف شهرستان، فعالیت واحدهای شن‌وماسه و رعایت محدودیت‌های ابلاغ‌شده را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده فعالیت مغایر با مصوبات شرایط اضطرار، اقدامات قانونی برای جلوگیری از ادامه تخلف انجام می‌شود.

وی شناسایی و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ در اراضی، حاشیه روستاها و مناطق مسکونی را از دیگر محورهای گشت‌ها برشمرد و گفت: سوزاندن پسماندها و ضایعات گیاهی موجب انتشار دود، ذرات معلق و آلاینده‌های مضر می‌شود و می‌تواند سلامت شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، را به خطر بیندازد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم افزود: مأموران در جریان پایش‌ها، نقاط مستعد آلودگی و کانون‌های احتمالی پسماندسوزی را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، برای جلوگیری از ادامه آلودگی و پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی اقدام خواهند کرد.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و شهروندان در کنترل منابع آلاینده تأکید کرد و گفت: مقابله با آلودگی هوا تنها با نظارت محقق نمی‌شود؛ خودداری از سوزاندن پسماند، شاخ‌وبرگ و ضایعات و گزارش موارد آلایندگی نیز در کاهش آلودگی و حفظ سلامت محیط زیست مؤثر است.

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم گشت‌های شبانه و نظارت‌های میدانی را ادامه می‌دهد و با تخلفات زیست‌محیطی، از جمله فعالیت غیرمجاز واحدهای مشمول ممنوعیت، پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ، مطابق قوانین و مقررات برخورد می‌کند.