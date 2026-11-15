به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه آیین افتتاحیه چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان پایور و وظیفه و سومین دوره مسابقات اعضای وابسته نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و قاریان و حافظان قرآن کریم، به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم محمدرضا معصومی، فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) در این مراسم قرآن کریم را چراغ هدایت، سرچشمه معرفت و راهنمای انسان در مسیر سعادت و کمال دانست و بر ضرورت انس مستمر با کلام وحی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در تعالی روح و تقویت باورهای دینی اظهار کرد: قرآن تنها کتاب تلاوت نیست، بلکه کتاب زندگی و نقشه راه انسان برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی است و هر اندازه ارتباط ما با این کتاب آسمانی عمیق‌تر باشد، به همان میزان از آموزه‌ های اخلاقی، تربیتی و معنوی آن بهره‌مند خواهیم شد.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان، شرکت در مسابقات قرآنی را فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح معرفت دینی، شناسایی استعدادهای قرآنی و گسترش فرهنگ انس با قرآن دانست و کارکنان را به فراگیری، حفظ و تدبر در آیات نورانی قرآن کریم تشویق کرد.

معصومی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حفظ قرآن کریم خاطرنشان کرد: حفظ آیات الهی توفیقی ارزشمند است که در کنار تلاوت و تدبر، زمینه‌ ساز نهادینه شدن معارف قرآنی در رفتار و سبک زندگی انسان می‌شود و شایسته است همه کارکنان در حد توان برای حفظ آیات و بهره‌ گیری از مفاهیم بلند قرآن کریم تلاش کنند.

گفتنی است؛ برگزیدگان این دوره از مسابقات، جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات قرآن کریم ارتش جمهوری اسلامی ایران را که دی‌ ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد، کسب خواهند کرد.