به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، اطلاعات مکانی و محدوده بوستان‌های پایتخت پس از بازنگری‌های تخصصی، به‌روزرسانی شد.

آخرین مرحله این فرآیند در سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و با توجه به اهمیت استراتژیک و اثرگذاری این داده‌ها در برنامه‌ریزی‌های شهری، از این پس این لایه اطلاعاتی به‌صورت سالانه پایش و به‌روزرسانی خواهد شد.

در این طرح، محدوده بوستان‌ها با استفاده از بستر اطلاعات مکانی و فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌ها که از سوی سازمان فاوا فراهم شده بود (مبتنی بر نقشه‌های مقیاس یک‌هزارم و تصاویر ماهواره‌ای)، مورد بازبینی دقیق قرار گرفت.

این فرآیند با همکاری مستمر مناطق ۲۲گانه شهرداری و سازمان بوستان‌ها اجرا شد تا موقعیت، حدود و مساحت دقیق تمامی فضاها با بالاترین ضریب اطمینان ثبت شود.