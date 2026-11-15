به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی، زهرا شیخی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این پژوهشگاه و تعامل این مجموعه با شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی (INN) اظهار کرد: برخورداری پژوهشگاه از توانمندی‌های تخصصی در حوزه پژوهش، تشخیص، پیشگیری و درمان سرطان، در کنار زیرساخت‌های بالینی و ظرفیت توسعه فناوری‌های نوین پزشکی، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های گسترده علمی و فناورانه در سطح کشورهای اسلامی فراهم کرده است.

وی افزود: رویکرد اصلی در این برنامه، عبور از همکاری‌های متعارف علمی و ایجاد یک ساختار منسجم بین‌المللی برای پیوند ظرفیت‌های پژوهشی، فناورانه، بالینی، آموزشی و اقتصادی کشورهای اسلامی در حوزه نانوپزشکی و سرطان است؛ به‌گونه‌ای که پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی بتواند به یکی از قطب‌های مرجع نانوآنکولوژی (Nano-Oncology) در جهان اسلام تبدیل شود.

ایجاد مرکز نوآوری و کنسرسیوم تخصصی نانوآنکولوژی کشورهای اسلامی

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، ایجاد مرکز نوآوری نانوآنکولوژی کشورهای اسلامی با مشارکت پژوهشگاه ملی سرطان و شبکه نانوفناوری را از محورهای مهم این برنامه برشمرد و گفت: این مرکز با هدف هدایت طرح‌های پژوهشی، حمایت از پروژه‌های فناورانه و توسعه کارآزمایی‌های بالینی در حوزه نانوپزشکی طراحی شده است.

شیخی ادامه داد: تشکیل کنسرسیوم تحقیقاتی نانوداروهای ضدسرطان با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای عضو، از جمله ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، با راهبری علمی پژوهشگاه ملی سرطان نیز در دستور کار قرار دارد. در کنار آن، راه‌اندازی رصدخانه فناوری و پتنت انکولوژی جهان اسلام و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشترک برای شناسایی و تبادل اطلاعات مربوط به فناوری‌ها، اختراعات، فرمولاسیون‌های نوین و درمان‌های هدفمند مبتنی بر نانو، می‌تواند به هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی کشورهای عضو کمک کند.

توسعه بازارهای بین‌المللی و صادرات محصولات فناورانه سرطان

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه تصریح کرد: یکی از اهداف راهبردی این همکاری‌ها، فراهم‌کردن مسیر دسترسی محصولات دانش‌بنیان حوزه سرطان به بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات فناوری‌های تولیدشده در پژوهشگاه است.

به گفته دکتر شیخی، توسعه بازار محصولات نانویی پژوهشگاه، از جمله نانوحامل‌های دارویی، نانوکورکومین، پپتیدها و سامانه‌های انتقال هدفمند دارو (Targeted Drug Delivery)، در کشورهای اسلامی از جمله زمینه‌های قابل پیگیری در این برنامه است. همچنین معرفی کیت‌ها و زیست‌حسگرهای نانویی تشخیص زودهنگام سرطان در سامانه‌های تأمین تجهیزات و فهرست تأمین‌کنندگان رسمی حوزه سلامت کشورهای عضو، به توسعه بازار این محصولات کمک خواهد کرد.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی را از دیگر الزامات تحقق این اهداف دانست و افزود: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مشترک (VC) با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و خیرین حوزه سلامت، به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا، با هدف حمایت از فناوری‌های درمان سرطان و طرح‌هایی که شواهد اولیه اثربخشی بالینی دارند، در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

حضور در رویدادهای بین‌المللی و ایجاد بسترهای تجاری‌سازی فناوری

شیخی با اشاره به اهمیت معرفی توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: برگزاری پاویون اختصاصی نانوآنکولوژی در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی کشورهای اسلامی، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند زمینه معرفی دستاوردهای پژوهشگاه و توسعه ارتباط با شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و مراکز علمی خارجی را فراهم کند.

وی برگزاری رویداد سالانه فناوری‌های نوین درمان سرطان در جهان اسلام را از دیگر برنامه‌های پیشنهادی برشمرد و گفت: این رویداد با همکاری شبکه نانوفناوری، کامستک، اینوتک هلث و سایر مجموعه‌های مرتبط، با هدف معرفی فناوری‌های نوین، توسعه همکاری‌های تجاری و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی قابل اجراست.

به گفته وی، ایجاد فن‌بازار تخصصی نانوآنکولوژی و برگزاری نشست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری (B۲B) با حضور فناوران پژوهشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان، هیئت‌های تجاری، سفرا و رایزنان علمی کشورهای اسلامی نیز از دیگر محورهای این برنامه برای تسهیل ارتباط میان عرضه‌کنندگان فناوری و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

توسعه همکاری‌های پژوهشی و شکل‌گیری ظرفیت علمی مشترک

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، توسعه همکاری‌های علمی و انتشار دستاوردهای پژوهشی در سطح بین‌المللی را از الزامات تقویت مرجعیت علمی در حوزه نانوآنکولوژی دانست و اظهار کرد: راه‌اندازی یا حمایت از نشریه علمی بین‌المللی مشترک با عنوان پیشنهادی «Journal of Islamic Nano-Oncology & Targeted Therapies» با مشارکت پژوهشگاه ملی سرطان، شبکه نانوفناوری و کامستک، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این برنامه است.

وی افزود: اختصاص شماره‌های ویژه در مجلات معتبر علمی کشورهای عضو به دستاوردهای محققان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و تسهیل تبادل استاد و دانشجو در قالب فرصت‌های مطالعاتی مشترک، می‌تواند به تقویت شبکه ارتباطات علمی و افزایش مشارکت پژوهشگران کشورهای اسلامی منجر شود.

راه‌اندازی آکادمی بین‌المللی نانوپزشکی و سرطان

شیخی با اشاره به جایگاه آموزش تخصصی در انتقال دانش فنی و توسعه همکاری‌های علمی گفت: راه‌اندازی آکادمی بین‌المللی نانوپزشکی و سرطان بر بستر یک پلتفرم آموزش مجازی و برگزاری دوره‌های تخصصی چندزبانه به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی، از دیگر محورهای این برنامه است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، دوره‌های تخصصی در زمینه اصول فرمولاسیون نانوذرات در درمان سرطان، کاربرد نانوبیومواد در تشخیص و پایش تومورها و استانداردها و الزامات رگولاتوری نانوداروها برای متخصصان، دستیاران تخصصی و داروسازان کشورهای اسلامی طراحی خواهد شد.

به گفته وی، برگزاری کارگاه‌های عملی و دوره‌های آزمایشگاهی در محل پژوهشگاه ملی سرطان برای محققان و متخصصان کشورهای عضو نیز با هدف انتقال دانش فنی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و تقویت گردشگری علمی و سلامت پیش‌بینی شده است.

طراحی نظام اعتباربخشی بین‌المللی محصولات نانوآنکولوژی

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، طراحی سازوکارهای مشترک اعتباربخشی را از دیگر بخش‌های مهم این برنامه عنوان کرد و گفت: صدور گواهی‌نامه‌های بین‌المللی مشترک برای دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی با نشان و امضای پژوهشگاه ملی سرطان و شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی، می‌تواند به رسمیت‌شناختن ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی این همکاری‌ها کمک کند.

وی افزود: همچنین ایجاد سازوکار ارزیابی و تأیید کیفیت و مشخصات فنی محصولات نانویی حوزه سرطان و طراحی نشان اعتباربخشی مشترک با عنوان (Nano-Oncology Quality Seal) با هدف ارزیابی و معرفی محصولات واجد استانداردهای مورد توافق در کشورهای عضو، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این برنامه است.

تقویت دیپلماسی علمی و فناوری سلامت در جهان اسلام

شیخی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه فناوری‌های نوین درمان سرطان اظهار کرد: ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی، در کنار فرصت‌های ایجادشده از طریق تعامل با شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جریان مؤثر همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه نانوپزشکی و درمان سرطان باشد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این برنامه‌ها علاوه بر تقویت جایگاه علمی و فناورانه کشور، زمینه انتقال فناوری، توسعه محصولات دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، گسترش بازارهای صادراتی و تربیت نیروی انسانی متخصص را فراهم می‌کند و می‌تواند پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی را به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی علمی و فناوری سلامت در جهان اسلام تبدیل کند.