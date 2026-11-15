به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد دادخواه ظهر یکشنبه در رویداد فرهنگی و اجتماعی گرامیداشت روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی که در گذر چهارباغ برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت راه‌های استان اصفهان از نظر ایمنی و کیفیت آسفالت اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده طی چند سال اخیر، وضعیت راه‌های استان از نظر روکش آسفالت بهبود یافته و در حال حاضر پروژه‌هایی با اعتباری بیش از ۵ همت در این حوزه در دست اجراست.

وی افزود: علاوه بر پروژه‌های در حال اجرا، قراردادهای جدیدی نیز منعقد شده و روکش آسفالت محورهای شریانی و کریدوری استان با جدیت دنبال می‌شود. در راه‌های فرعی و روستایی نیز پروژه‌هایی برای ارتقای کیفیت سطح راه در حال اجراست تا شرایط مناسب‌تری برای تردد مردم فراهم شود.

اجرای اقدامات ایمنی در نقاط پرتصادف

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی راه‌ها گفت: نصب حفاظ‌های بتنی و گاردریل، اجرای روشنایی در نقاط پرتصادف، نصب تابلو و علائم و انجام عملیات گسترده خط‌کشی از جمله اقداماتی است که در سطح راه‌های استان اجرا شده و به‌صورت مستمر ادامه دارد.

دادخواه با بیان اینکه طی دو تا سه سال اخیر توجه ویژه‌تری به شاخص‌های ایمنی راه‌ها شده است، افزود: با وجود تلاش مجموعه راهداری، پلیس و سایر دستگاه‌های مرتبط و فعالیت گشت‌ها در محورهای مواصلاتی، همچنان شاهد وقوع حوادث دلخراش هستیم.

وی حوادث رخ‌به‌رخ در جاده‌های دوطرفه و خواب‌آلودگی رانندگان را از جمله مسائل مهم ایمنی در راه‌های استان دانست و گفت: طولانی بودن مسیرهای مواصلاتی اصفهان، ورود برخی رانندگان از استان‌های دیگر با خستگی و همچنین شرایط کویری مناطق شرقی استان می‌تواند زمینه بروز خواب‌آلودگی و کاهش هوشیاری رانندگان را افزایش دهد.

دادخواه اضافه کرد: حتی در بزرگراه‌ها و آزادراه‌هایی که مسیرهای رفت و برگشت با دو باند مجزا از یکدیگر تفکیک شده‌اند نیز سهم قابل توجهی از تلفات ناشی از حوادث رانندگی گزارش می‌شود و رعایت نکردن هشدارها و علائم راهنمایی و رانندگی از عوامل تشدیدکننده خطر است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره محورهای دارای بیشترین تصادفات و حوادث جاده‌ای در استان اظهار کرد: در وضعیت فعلی، محور داران به تیران و همچنین آزادراه قم ـ کاشان ـ اصفهان از جمله مسیرهایی هستند که بیشترین تصادفات در آنها گزارش می‌شود.

وی با اشاره به وقوع حوادث در محورهای دوطرفه شهرستان‌های مختلف استان افزود: بخش مهمی از این حوادث به عواملی مانند رعایت نکردن سرعت مجاز، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، خستگی و خواب‌آلودگی و در نهایت واژگونی خودرو مربوط می‌شود.

دادخواه با بیان اینکه برخی از این حوادث به جان‌باختن سرنشینان یا مصدومیت آنان منجر شده است، بر ضرورت توجه بیشتر رانندگان به شرایط مسیر و رعایت مقررات تأکید کرد.

سرعت غیرمجاز و خواب‌آلودگی از عوامل مهم تصادفات

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات جاده‌ای در استان گفت: تخطی از سرعت مجاز، خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل اصلی حوادث هستند که در مواردی به واژگونی خودرو منجر می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان، شتاب‌زدگی در رانندگی را نیز از عوامل خطرآفرین دانست و افزود: رانندگان باید این اصل را در نظر داشته باشند که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

دادخواه همچنین بر ضرورت گذشت و خویشتن‌داری در رانندگی تأکید کرد و گفت: گاهی رفتار یک راننده ممکن است موجب عصبانیت راننده دیگری شود، اما آنچه در چنین شرایطی اهمیت دارد، نحوه تصمیم‌گیری و کنترل رفتار است. رانندگان باید با گذشت و پرهیز از واکنش‌های هیجانی، جان خود و دیگر کاربران جاده را حفظ کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مجاز و قوانین راهنمایی و رانندگی، در طول مسیر به هشدارهای ایمنی توجه داشته باشند و در صورت احساس خستگی و خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کنند.