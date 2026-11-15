به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام آزمون ورودی دوره جامع فیلم‌سازی داستانی انجمن سینمای جوانان استان قم با هدف شناسایی و جذب استعدادهای مستعد و علاقه‌مند به هنر هفتم آغاز شده است و متقاضیان تا یازدهم آذرماه سال جاری برای تکمیل فرایند نام‌نویسی و حضور در این آزمون مهلت دارند.

این دوره آموزشی با برخورداری از ۳۵۰ ساعت آموزش نظری و عملی، بستری برای فراگیری دانش و مهارت‌های مورد نیاز در حوزه‌های مختلف فیلم‌سازی فراهم می‌کند و شرکت‌کنندگان در طول دوره، مراحل مختلف شکل‌گیری و تولید یک اثر سینمایی را به صورت آموزشی و کارگاهی پشت سر خواهند گذاشت.

یکی از ویژگی‌های این برنامه آموزشی، برخورداری از ساختار مصوب و نظارت ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران است که به صورت هم‌زمان در سراسر کشور اجرا می‌شود و در پایان نیز برای هنرجویانی که مراحل آموزشی و الزامات تعیین‌شده را با موفقیت طی کنند، مدرک بین‌المللی فیلم‌سازی صادر خواهد شد.

برنامه‌ریزی این دوره به گونه‌ای انجام شده است که هنرجویان از مباحث مقدماتی و آشنایی با زبان سینما آغاز کنند و به تدریج با جنبه‌های تخصصی‌تر تولید فیلم آشنا شوند تا در نهایت توانایی طراحی، نگارش و ساخت یک فیلم کوتاه داستانی را به دست آورند.

هنرجویان از مبانی سینما تا مهارت‌های تولید پیش می‌روند

در نخستین مرحله از این دوره، آموزش‌ها بر آشنایی اولیه هنرجویان با فضای سینما و تقویت نگاه تصویری آنان متمرکز است و شرکت‌کنندگان با حضور در کارگاه اولین تجربه و گذراندن مباحث آشنایی با سینما و عکاسی، با مقدمات و مفاهیم پایه این هنر آشنا می‌شوند.

این بخش زمینه لازم را برای ورود به مراحل تخصصی‌تر فراهم می‌کند و هنرجویان در جریان آموزش‌ها، نخستین تجربه‌های خود را در زمینه شناخت تصویر و درک ظرفیت‌های بیانی سینما کسب خواهند کرد.

در مرحله دوم، محتوای آموزشی با تمرکز بر فرایند شکل‌گیری و تولید یک اثر سینمایی وارد حوزه‌های تخصصی می‌شود و هنرجویان در کارگاه‌های از ایده تا فیلم‌نامه و کارگردانی حضور می‌یابند.

در این بخش، مباحثی همچون اصول و مبانی کارگردانی، فیلم‌برداری، تدوین و صدابرداری به همراه شناخت و تحلیل فیلم کوتاه مورد توجه قرار می‌گیرد تا شرکت‌کنندگان با وظایف و الزامات فنی و هنری بخش‌های مختلف تولید یک اثر آشنا شوند.

همچنین در این مرحله، ارتباط میان ایده اولیه، ساختار روایی و شیوه اجرای تصویری مورد بررسی قرار می‌گیرد و هنرجویان با فراگیری دانش تخصصی، شناخت جامع‌تری از فرایند تولید فیلم کوتاه به دست می‌آورند.

هنرجویان شیوه‌های متنوع فیلم‌سازی را می‌آموزند

مرحله سوم این برنامه آموزشی با محوریت کارگاه از فیلم‌نامه تا اجرا برگزار می‌شود و در آن، علاوه بر تکمیل آموخته‌های پیشین، زمینه آشنایی هنرجویان با گونه‌های دیگری از تولید آثار سینمایی فراهم خواهد شد.

در این بخش، فیلم‌سازی مستند و فیلم‌سازی تجربه‌گرا به عنوان دو حوزه آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرند تا شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌ها و شیوه‌های متفاوت روایت و تولید اثر آشنا شوند و دامنه شناخت خود را از امکانات بیانی سینما گسترش دهند.

توجه به این بخش از آموزش‌ها در کنار مباحث داستانی، فرصتی برای آشنایی هنرجویان با رویکردهای گوناگون تولید اثر تصویری فراهم می‌آورد و آنان را با ابعاد متنوع فعالیت در عرصه فیلم‌سازی آشنا می‌کند.

با این حال، بخش عملی و نهایی دوره به تولید یک فیلم کوتاه داستانی اختصاص دارد و هنرجویان باید در قالب پروژه پایانی، آموخته‌های نظری و مهارت‌های عملی خود را در فرایند ساخت یک اثر سینمایی به کار بگیرند.

بر اساس برنامه آموزشی مصوب ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران، تولید فیلم کوتاه داستانی با رعایت استانداردهای سینمایی از الزامات مرحله پایانی این دوره به شمار می‌رود و هنرجویان برای تکمیل فرایند تحصیل و دریافت مدرک، باید یک فیلم کوتاه را به عنوان اثر پایان دوره تولید کنند.

در این مرحله، هنرجویان با بهره‌گیری از راهنمایی و مشاوره یکی از استادان دوره فیلم‌سازی، مسئولیت اجرای پروژه خود را بر عهده می‌گیرند و فرایند تبدیل فیلم‌نامه به یک اثر تصویری را به صورت عملی تجربه می‌کنند.

کلاس‌های پذیرفته‌شدگان از دی‌ماه آغاز می‌شود

بر اساس تقویم آموزشی اعلام‌شده، پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی و مشخص شدن پذیرفته‌شدگان، کلاس‌های دوره جامع فیلم‌سازی داستانی از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و برنامه آموزشی تا پایان مهرماه ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.

به این ترتیب، هنرجویان پذیرفته‌شده در طول این بازه زمانی، مراحل سه‌گانه آموزش و کارگاه‌های تخصصی را پشت سر می‌گذارند و در نهایت با اجرای پروژه پایانی، فرایند آموزشی خود را تکمیل خواهند کرد.

متقاضیان برای ثبت‌نام در آزمون ورودی این دوره می‌توانند تا ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ به سامانه آموزش انجمن سینمای جوانان ایران به نشانی amoozesh.iycs.ir مراجعه و مراحل نام‌نویسی را تکمیل کنند.