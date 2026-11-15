مجتبی بوربور، معاون اقتصادی استانداری البرز، در حاشیه برگزاری صدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «در راستای سیاست‌های دولت و دستورات صریح استاندار محترم برای حمایت از تولید و شتاب‌بخشی بهC فعالیت واحدهای تولیدی، صدمین جلسه ستاد تسهیل با بررسی ۵۲۹ پرونده و تصویب ۹۰۱ مصوبه برگزار شد.

صفر شدن صف پرونده‌های منتظر

معاون اقتصادی استانداری البرز با اشاره به بررسی ۱۵ پرونده در آخرین جلسه ستاد تسهیل افزود: «با هماهنگی‌های مستمر میان استانداری و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، در حال حاضر صف پرونده‌های منتظر در استان به صفر رسیده است. به گونه‌ای که پرونده‌های هر جلسه، مربوط به همان هفته جاری است و هیچ پرونده‌ای در وضعیت انتظار قرار ندارد.

تسهیلات بانکی؛ چالش اصلی تولیدکنندگان

بوربور در تحلیل ماهیت مشکلات مطرح شده در ستاد تسهیل اظهار داشت: بیشترین درخواست‌ها در حوزه‌های تأمین انرژی، تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی است. به طور مشخص، حدود ۳۵ درصد از موضوعات مطرح شده مربوط به چالش‌های تسهیلات بانکی است که در اولویت رسیدگی قرار دارند.

نرخ بالای اجرای مصوبات و برخورد با ترک‌فعل

معاون اقتصادی استانداری البرز در مورد میزان اثربخشی این جلسات تصریح کرد: به دلیل تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان، نزدیک به ۸۵ درصد از مصوبات ستاد تسهیل در همین سطح حل و فصل شده‌اند. درصد بسیار اندکی از پرونده‌ها نیاز به ارجاع به ستاد تسهیل مرکز داشته‌اند.

وی با تأکید بر نظارت سخت‌گیرانه بر اجرای مصوبات افزود: در حال حاضر درصد دقیقی از پرونده‌های در حال پیگیری استخراج می‌شود و هر موردی که به دلیل ترک‌فعل مدیران یا دستگاه‌ها اجرا نشده باشد، قطعاً به دستگاه‌های قضایی و نظارتی معرفی خواهد شد تا پاسخگو باشند.

الزام حضور مدیران کل در جلسات تسهیل

در پایان، مجتبی بوربور با اشاره به اهمیت حضور فعال مدیران در جلسات ستاد تسهیل، خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل‌های جاری و تأکید استاندار محترم، حضور مدیران کل در جلسات الزامی است و این موضوع به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد آن‌ها در استان لحاظ می‌شود. هرگونه غیبت باید پیشاپیش با دبیرخانه ستاد تسهیل (اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت) هماهنگ شود و در جلسات آتی، بر حضور کامل تمامی مدیران دستگاه‌ها تأکید ویژه‌ای خواهد شد.