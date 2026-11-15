به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباس خشنود عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری دوره‌های توانمندسازی نماز در شهرستان‌ها و مناطق استان بوشهر، با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های فرهنگیان و توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس، مدارس را کانون اصلی تربیت دینی نسل جوان دانست و اظهار کرد: دوره‌های توانمندسازی نماز فرصت ارزشمندی برای ارتقای دانش و مهارت معلمان و مربیان است تا با انتقال آموزه‌های دینی به دانش‌آموزان، زمینه گسترش فضای معنوی در مدارس فراهم شود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر افزود: توجه به نسل نو و پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی دانش‌آموزان از رسالت‌های مهم مجموعه‌های آموزشی و تربیتی است و اجرای اثربخش این دوره‌ها می‌تواند پیوند نسل جوان با فرهنگ نماز و ارزش‌های اسلامی را عمیق‌تر کند.

ارتقای کیفیت برنامه‌های اقامه نماز جماعت

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این نشست با تشریح برنامه‌های پیش‌رو گفت: دوره‌های توانمندسازی با رویکردی نوین و متناسب با نیازهای مدارس برنامه‌ریزی شده و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای، زمینه مشارکت گسترده فرهنگیان و ارتقای کیفیت برنامه‌های اقامه نماز جماعت در مدارس فراهم شود.

سید ماشاالله هاشمی ابراز امیدواری کرد با اجرای منسجم این دوره‌ها و همراهی مدیران و مربیان، فرهنگ نماز و فضایل اخلاقی و معنوی در میان دانش‌آموزان استان بیش از پیش توسعه یابد.