به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز مجلس با بررسی فوری طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات، تصویب مجازات همکاری با رسانه‌های بیگانه و صدور مجوز تعطیلی پنجشنبه‌ها همراه بود.

گزارش تصویری این جلسه را اینجا ببینید: