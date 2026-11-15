به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.