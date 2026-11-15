به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی مستقر در وین امروز یکشنبه در واکنش به سخنان پیشین رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی اعلام کرد: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در اظهاراتش مبنی بر غیرقابل قبول بودن اقدامات تحریک آمیز اوکراین علیه نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا، شفاف‌ تر و قاطع‌ تر باشد.

نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی مستقر در وین در این خصوص افزود: گروسی احتمالا تا پایان سال جاری از نیروگاه زاپروژیا بازدیدی نخواهد داشت؛ چرا که هیچ نشانه‌ ای وجود ندارد که اوکراین تضمین‌ های امنیتی لازم را برای این بازدید ارائه دهد.

میخائیل اولیانوف سپس اضافه کرد: در عین حال خود مدیرکل نیز به طور فعالانه ای درگیر مبارزات انتخاباتی برای تصدی سمت دبیرکل سازمان ملل متحد است.