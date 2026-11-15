حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان تهران اعلام کرد: بر اساس الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا افزود: از روز دوشنبه ۲۱ آبان تا اواخر امشب، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و در بعضی ساعات کاهش محسوس کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری مورد انتظار است.

خورشیدی همچنین از صدور هشدار سطح زرد آلودگی هوا به شماره ۲ خبر داد و گفت: در این شرایط، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به ادامه این وضعیت بیان کرد: از روز دوشنبه تا سه‌شنبه ۲۲ آبان، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در بعضی ساعات و کاهش محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه از ورود موجی کم‌دامنه به استان از روز سه‌شنبه خبر داد و اظهار کرد: با فعالیت این موج، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد و در نیمه شمالی استان احتمال بارش پراکنده باران همراه با رعدوبرق وجود دارد؛ همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات، بارش برف و کاهش دما دور از انتظار نیست.