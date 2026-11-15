به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مظاهری بعدازظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه معاونان دادستان مرکز استان اصفهان با اشاره به برخی چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و کنترل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است که باید با برنامه‌ریزی و همکاری همه بخش‌های مرتبط مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: کنترل و سامان‌دهی ورودی پرونده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اطاله دادرسی دارد و هر اندازه بتوان از تشکیل پرونده‌های غیرضروری جلوگیری کرد، فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌های موجود فراهم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ادامه داد: کاهش حجم ورودی پرونده‌ها تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه راهبردی مهم برای افزایش کیفیت رسیدگی‌های قضایی و جلوگیری از طولانی شدن روند دادرسی محسوب می‌شود.

همه حلقه‌های دادرسی در کاهش اطاله پرونده‌ها مسئول هستند

مظاهری با اشاره به نقش مجموعه‌های مختلف در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضا، ضابطان، وکلا، کارشناسان، شکات و پزشکان پزشکی قانونی، هر یک در بخشی از فرآیند دادرسی نقش دارند و همکاری و عمل به وظایف قانونی از سوی همه این بخش‌ها می‌تواند به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

وی تأکید کرد: اگر هر یک از افراد و مجموعه‌های دخیل در فرآیند رسیدگی قضایی وظایف خود را به‌موقع و به‌درستی انجام دهند، بسیاری از عوامل مؤثر در ایجاد اطاله دادرسی برطرف خواهد شد و پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری به نتیجه می‌رسند.

دادستان اصفهان همچنین پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر محورهای مهم فعالیت دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که زمینه تشکیل پرونده‌های قضایی کاهش یابد و مسائل و آسیب‌های اجتماعی پیش از تبدیل شدن به یک پرونده قضایی، شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

نخبگان و فعالان اجتماعی به میدان پیشگیری از جرم بیایند

مظاهری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و تخصصی افزود: پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اجتماعی نیز باید با ارائه راهکارهای عملی و مؤثر، دستگاه قضایی را در این مسیر همراهی کنند.

وی گفت: کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی و جلوگیری از وقوع جرم، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و بخش‌های اثرگذار در جامعه است و هر اقدامی که بتواند از بروز اختلافات، آسیب‌ها و جرایم پیشگیری کند، در نهایت به کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش کارآمدی نظام قضایی منجر خواهد شد.

در پایان این مراسم و با اعطای احکام جداگانه، مهدی محسنی به عنوان معاون دادستان و سرپرست نواحی انقلاب، احمد ابراهیمی به عنوان معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای انقلاب اصفهان و مرضیه نصر به عنوان معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۴ دادسرای اصفهان معرفی شدند.

همچنین در این آیین از تلاش‌ها و خدمات محمود خلیلیان، مجتبی فرهمند و محمد باقری، معاونان پیشین دادستان مرکز استان اصفهان، تقدیر شد.