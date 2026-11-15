به گزارش خبرنگار مهر، عزیز بردستانی عصر یکشنبه در نشست مدیران و رؤسای آموزش و پرورش ۱۸ گانه شهرستان‌ها و مناطق با محوریت تبیین اولویت‌های آموزشی و تربیتی، با قدردانی از تلاش‌های جهادی معلمان و عوامل اجرایی مدارس در سراسر استان، بر استمرار پرشتاب برنامه‌های علمی و تربیتی تأکید کرد و گفت: رسالت دستگاه تعلیم و تربیت تعطیل‌پذیر نیست و جریان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در تمامی مدارس و مناطق استان بوشهر با پویایی، حساسیت و بدون کمترین وقفه‌ای ادامه دارد.

وی داشتن برنامه منسجم و هدفمند را ضرورت اصلی مدیریت آموزشی برشمرد و افزود: حرکت بر مدار آزمون و خطا در حوزه آموزش و پرورش پذیرفته نیست؛ مدیران مناطق و مدارس موظفند با تدوین یک «نقشه راه دقیق و عملیاتی»، مسیر ارتقای شاخص‌های علمی و پرورشی را ترسیم کرده و تمامی فعالیت‌ها را بر اساس اولویت‌سنجی و اهداف سند تحول بنیادین دنبال کنند.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر تحول در شیوه‌های یاددهی–یادگیری تصریح کرد: کیفیت‌بخشی به فرآیند آموزش مستلزم عبور از روش‌های سنتی و توجه جدی به شیوه‌های نوین تدریس، خلاقیت، تعاملی بودن کلاس‌ها و متناسب‌سازی آموزش با نیازها و زیست‌بوم تربیتی دانش‌آموزان است.

بردستانی در پایان با گرامیداشت نقش محوری معلمان در شکل‌گیری هویت نسل آینده خاطرنشان کرد: تحقق واقعی تعلیم و تربیت تمام‌ساحتی در دستان پرتوان همکاران فرهنگی است. معلمان عزیز نه‌تنها انتقال‌دهنده دانش، بلکه الگوی اخلاقی، تربیتی و امیدآفرین در جامعه هستند و باید بستر شکوفایی استعدادهای فرزندان این دیار با همدلی و مشارکت همه‌جانبه فراهم شود.

در این نشست مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق به تبادل نظر پرداختند و ایده ها و برنامه های آموزشی و پرورشی خود را به اشتراک گذاشتند.