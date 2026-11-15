علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی داده‌های هواشناسی، تا صبح چهارشنبه پدیده قابل ملاحظه‌ای برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: در این مدت شرایط جوی در بیشتر مناطق استان نسبتاً پایدار خواهد بود و میانگین دمای هوا نیز تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات جوی روزهای پایانی هفته گفت: از اواسط روز چهارشنبه موجی کوتاه از جو منطقه عبور می‌کند که می‌تواند شرایط جوی استان را تحت تأثیر قرار دهد.

زورآوند ادامه داد: فعالیت این موج موجب افزایش ابرناکی آسمان و تشدید نسبی وزش باد خواهد شد.

وی با بیان اینکه احتمال بارش نیز در این بازه زمانی وجود دارد، تصریح کرد: از اواسط روز چهارشنبه تا اواخر پنجشنبه، رگبارهای پراکنده باران به‌ویژه در مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست.