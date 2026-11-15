به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر یکشنبه در آخرین روز مراسم عزاداری ایام فاطمیه که در مسجد امام محمدباقر(ع) شهر دیّر برگزار شد، با تبیین جایگاه رفیع حضرت صدیقه طاهره(س) اظهار کرد: امام زمان(عج) صراحتاً حضرت زهرا(س) را الگوی خود معرفی کرده‌اند و این نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل این بانوی بزرگ در عالم هستی است.

امام جمعه دیّر با اشاره به دعاهای حضرت زهرا(س) افزود: اولین و مهم‌ترین درخواستی که آن بانوی بزرگ از خداوند داشت، هدایت بود. ما باید شاکر این نعمت بزرگ باشیم که در مسیر اهل‌بیت(ع) قرار گرفته‌ایم و توفیق حضور در مجالس آنان را یافته‌ایم. این حضور، نعمتی است که باید قدر آن را دانست و از خداوند متعال خواست که تا آخرین لحظه عمر، این نعمت ولایت از ما سلب نشود.

حسینی با اشاره به شگردهای وسوسه‌گرانه شیاطین انس و جن، تصریح کرد: گاهی انسان سال‌ها در مسیر هدایت گام برمی‌دارد، اما شیطان با وسوسه‌هایی نظیر اینکه شما که به خیابان آمدید و به وظیفه دینی عمل کردید، اکنون نوبت دیگران است یا با دامن زدن به مباحثی مانند گرانی سوخت و بنزین، سعی می‌کند مردم را از صراط مستقیم الهی و حضور در صحنه جدا کند.

وی با بیان اینکه اینجا دقیقاً جایگاه تقوا است تا انسان وظیفه خود را تشخیص دهد، تأکید کرد: نباید در برابر زخم‌زبان‌ها، توهین‌ها و ملامت‌های کسانی که خود اهل میدان، مسجد و خیابان نیستند، صحنه را خالی کرد. انسان مؤمن با تشخیص تکلیف، در برابر این وسوسه‌ها استقامت می‌کند.

امام جمعه دیّر با انتقاد از اظهارنظرهای برخی مسئولان پیرامون مسائل اقتصادی و طرح‌های مربوط به کارت سوخت و بنزین گفت: متأسفانه برخی اظهارنظرهای نسنجیده، پیش از آنکه تصمیمی قطعی گرفته شود، ذهن مردم را مشوش و آنان را ناامید می‌کند. ما آثار مخرب و سوء این سخنان را بر روح و روان جامعه به وضوح می‌بینیم و این روش مدیریتی، آسیب‌زا است.

وی با یادآوری وقایع سال گذشته افزود: ما هنوز اغتشاشات تلخ سال گذشته را فراموش نکرده‌ایم. متأسفانه در آن زمان، اعتراضات برحق برخی اقشار شنیده نشد و در مقابل، از کسانی که دست به اغتشاش زده، مسجد و بسیجی و پایگاه‌های بسیج را به آتش کشیدند، به نوعی حمایت شد و آنان را معترض نامیدند؛ در حالی که فرموده امام شهید این بود که اغتشاشگر باید سر جایش نشانده شود.

حسینی با بیان اینکه برخی دارند کاری می‌کنند که مقدمات اغتشاشات سال گذشته دوباره فراهم شود، گفت: راهکار درست این است که اگر مسئله یا طرح اقتصادی وجود دارد، ابتدا باید روشنگری شود و مردم را پیش از اجرا توجیه کرد؛ نه اینکه با سخنان غیردقیق، فضای جامعه را ملتهب کرد.

وی با تبیین ابعاد مختلف عفت و بی‌نیازی در سیره حضرت زهرا(س)، ثروت مشروع را ابزاری برای انفاق، دستگیری از نیازمندان و انجام امور خیر دانست و گفت: اسلام با کار، تلاش و کسب مال حلال مخالف نیست، بلکه دنیاطلبی و اصالت دادن به ثروت را مذمت می‌کند.

حسینی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل فرآیند مادری و خانه‌داری تصریح کرد: بزرگ‌ترین و اصولی‌ترین مسئولیت زن، گرم نگه داشتن کانون خانواده، شوهرداری و تربیت فرزندان صالح است. این امر منافاتی با حضور ضروری زنان در برخی عرصه‌های اجتماعی مانند بهداشت، درمان و آموزش و پرورش ندارد، اما نباید به بهانه‌های مختلف، ارزش والای نهاد خانواده و تربیت نسل زیر سؤال برود.

وی با اشاره به سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواستار اجرای دقیق‌تر این قانون و توجه به مطالبات معیشتی و رفاهی خانواده‌ها شد و افزود: بزرگ‌ترین شخصیت‌های تاریخ انقلاب اسلامی در دامن پاک مادران مؤمنه پرورش یافته‌اند.

امام جمعه دیّر خاطرنشان کرد: عبادت‌های عارفانه حضرت فاطمه(س) مانع از حضور فعال ایشان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، پرستاری در جنگ‌ها و دفاع جانانه از حریم ولایت نشد و بانوان ایران اسلامی نیز با تأسی به همین الگو، همواره در تمامی صحنه‌های انقلاب و دفاع مقدس پیشگام بوده‌اند.