به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، در خصوص علت محدودیت تردد در دریاچه تار اظهار داشت: در پی بارش بیش از ۵۰ سانتی‌متر برف در ارتفاعات دریاچه تار و نامساعد شدن شرایط جاده‌ها و مسیرهای عبوری، به‌منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین حفظ آرامش حیات وحش در این فصل حساس، راه‌های دسترسی به منطقه مسدود شده و هرگونه ورود به آن تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در ادامه افزود: منطقه اثر طبیعی ملی و شکارممنوع تار و هویر در ضلع شرقی و شمالی شهرستان دماوند و در ارتفاع حدود سه‌هزار و ۲۰۰ متری از سطح دریا، در دامنه رشته‌کوه البرز واقع شده است. این منطقه به دلیل قرار گرفتن در حوضه‌های آبریز سد ماملو و تأمین بخشی از منابع آب مورد نیاز شرب و کشاورزی، از اهمیت زیست‌محیطی و منابع آبی ویژه‌ای برخوردار است و به‌صورت شبانه‌روزی توسط محیط‌بانان حفاظت و پایش می‌شود.

میرزاکریمی با اشاره به حوادث سال‌های گذشته برای افرادی که به‌صورت غیرمجاز و با هدف کوهنوردی یا بازدید وارد این منطقه شده بودند، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی و خطرات احتمالی و همچنین در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران فرمانداری، ورود غیرمجاز به منطقه ممنوع بوده و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی خواست ضمن رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده، از مراجعه به مسیرهای منتهی به دریاچه تار و هویر تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.