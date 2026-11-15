ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: تا روز سه‌شنبه جو استان پایدار است و در این مدت دمای هوا روند افزایشی دارد و بارندگی قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: حدود ۲ تا ۳ درجه دیگر دمای هوا افزایش خواهد یافت و دما در بیشتر نقاط استان به محدوده نرمال می‌رسد.

رستمی تصریح کرد: روز چهارشنبه با توجه به گذر یک موج، وزش باد شدید لحظه‌ای و در برخی ساعات بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی ایلام خاطرنشان کرد: بارش‌ها هنوز تثبیت نهایی نشده‌اند و باید یکی دو روز دیگر صبر کنیم و با تثبیت آن‌ها، در مورد نحوه فعالیت این سامانه اطلاع‌رسانی بیشتری صورت می‌گیرد.