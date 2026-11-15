به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست با نمایندگان تشکل‌های بسیج دانشجویی استان بوشهر اظهار کرد: دانشجویان علاوه بر تحصیل و کسب دانش، سرمایه‌های انسانی جامعه و از ظرفیت‌های مهم حل مسائل کشور هستند و باید از توان فکری، مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری آنان در مسیر توسعه استان استفاده شود.

وی با اشاره به برنامه‌های استان برای تحقق توسعه متوازن افزود: با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل، برنامه‌ریزی شده است وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی به خام‌فروشی کاهش یابد و با گسترش صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی، ارزش افزوده بیشتری در استان ایجاد شود.

استاندار بوشهر توسعه زنجیره ارزش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و شیلات را از محورهای این رویکرد دانست و بیان کرد: تکمیل حلقه‌های تولید و فرآوری می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار را فراهم کند.

زارع در ادامه به رشد تولید میگوی پرورشی در استان اشاره کرد و گفت: با اصلاح ساختار پرورش در استخرهای خاکی و به‌کارگیری روش‌های نوین، میزان تولید میگو که در سال‌های گذشته کمتر از ۱۶ هزار تن بود، در سال گذشته به ۳۱ هزار تن رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال از ۴۰ هزار تن فراتر برود.

وی همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های اقتصادی استان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به برخورداری بوشهر از بیش از ۳۲۰ روز آفتابی در سال، ایجاد ظرفیت بیش از ۷۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی هدف‌گذاری شده که تاکنون حدود ۱۷۰ مگاوات آن وارد مدار تولید شده است.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروی انسانی متخصص و بومی خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های حمایتی برای اشتغال نیروهای ماهر و تحصیل‌کرده استان تدوین شده است تا در مشاغل تخصصی حداقل ۵۰ درصد و در مشاغل مهارتی تا ۷۵ درصد از نیروهای بومی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استفاده شود.

زارع تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و افزود: دانشگاه‌ها باید نقش فعال‌تری در حل مسائل صنعتی و اقتصادی استان داشته باشند و دانشجویان نیز با مطالبه‌گری مسئولانه می‌توانند در شناسایی ظرفیت‌ها و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای نقش‌آفرینی کنند.

وی توسعه طرح‌های دریاپایه با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی استان را از زمینه‌های مهم تولید و اشتغال دانست و گفت: بهره‌گیری از دانش دانشگاهی در این حوزه می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های ساحلی بوشهر کمک کند.

استاندار بوشهر در پایان با اشاره به فشارهای اقتصادی و رسانه‌ای علیه کشور اظهار کرد: عبور از چالش‌ها نیازمند حفظ انسجام اجتماعی، تقویت امید و میدان دادن به توان علمی و تخصصی نسل جوان است و دانشجویان می‌توانند در مسیر پیشرفت کشور و استان نقش مؤثری ایفا کنند.