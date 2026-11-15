بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اتوبوس در مجموع ۲۸ سرنشین شامل ۲۷ مسافر و یک راننده داشت که در مسیر بازگشت از مأموریت دچار حادثه شد.

وی افزود: از میان سرنشینان، ۱۲ نفر جان باختند و ۱۸ نفر مصدوم شدند و از مصدومان، ۳ نفر در بخش ICU بستری بودند، ۲ نفر ترخیص شده و ۱۳ نفر در بخش‌های بستری تحت درمان قرار دارند.

نورمحمدی تصریح کرد: از مصدومان بستری‌شده، ۹ نفر در بیمارستان دزفول، ۳ نفر در بیمارستان آبدانان و یک نفر در ایلام هستند و روند درمان آنان ادامه دارد.

فرماندار آبدانان خاطرنشان کرد: سه نفر از سرنشینان پس از جابه‌جایی به مراکز درمانی جان باختند و یک مصدوم که شب حادثه به مرکز استان منتقل شده بود، با وجود کوشش پزشکان و کادر درمان بر اثر شدت آسیب‌ها جان باخت.

وی گفت: با توجه به شدت آسیب‌های وارد شده به شماری از مصدومان، احتمال افزایش شمار جان‌باختگان همچنان وجود دارد و تیم‌های درمانی در بیمارستان‌های دزفول، آبدانان و ایلام در حال پیگیری وضعیت آنان هستند.

نورمحمدی در پایان با تسلیت به خانواده‌های داغدار گفت: همه دستگاه‌های امدادی و درمانی از نخستین لحظات در محل حادثه حاضر شدند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان به‌سرعت انجام شد و ما در کنار خانواده‌های داغدار خواهیم بود و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل داریم.