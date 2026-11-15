مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی در محور دشت عباس به مورموری اظهار کرد: به محض اطلاع از وقوع حادثه، تمام توان بهداشتی، درمانی، هلال احمر و اورژانس بسیج شد و تیم‌های امدادی عازم محل حادثه شدند و عملیات امدادرسانی از نخستین دقایق آغاز شد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه ۱۲ نفر جان باختند و حدود ۱۹ نفر نیز مجروح شدند و هم‌اکنون مسئولان استانی برای عیادت مجروحان به دزفول سفر کرده‌اند و پیگیر روند درمان آنان هستند.

فرماندار دهلران تصریح کرد: استان ایلام در حوزه مناطق نفت‌خیز کشور نقش عمده‌ای در تولید دارد و انتظار می‌رود وزارت نفت در قبال این مناطق مسئولیت بیشتری بپذیرد و سهم بیشتری به شهرهای نفت‌خیز اختصاص دهد و در حوزه زیرساخت‌های درمانی و جاده‌ای این مناطق توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

یگانه خاطرنشان کرد: در همین دولت، اقدامات خوبی در محور اندیمشک به دشت عباس و دهلران انجام شده و چندین پیمانکار در این مسیر فعال هستند و امیدواریم ظرف یک سال آینده و پیش از اربعین، این مسیر برای تردد مردم آماده شود تا شاهد حوادث تلخ دیگری نباشیم.

وی در پایان با تسلیت به خانواده‌های داغدار گفت: برای خانواده بازماندگان آرزوی صبر و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل داریم و همه دستگاه‌ها در کنار مردم خواهند بود و از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات منطقه دریغ نخواهیم کرد.