به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن امامیان عصر یکشنبه در دیدار با مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان در دفتر خود، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درمانی تأمین اجتماعی برای اجرای مؤثر برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید کرد.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در منطقه اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی دو مجموعه می‌تواند به توزیع متوازن بار خدمات سلامت، ارتقای کیفیت درمان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، اجرای برنامه پزشکی خانواده را یک تکلیف قانونی و ضرورتی فنی و اجرایی دانست و افزود: تداوم روند فعلی ارائه خدمات درمانی، هزینه‌های سنگینی را به دولت، بیمه‌ها و خانواده‌ها تحمیل می‌کند و اجرای این برنامه می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات سلامت داشته باشد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان نیز با اشاره به سابقه فعالیت این سازمان در حوزه پزشکی خانواده یادآور شد: تأمین اجتماعی از دو مسیر خرید خدمات درمانی از مراکز طرف قرارداد و ارائه خدمات در مراکز درمانی ملکی خود فعالیت می‌کند که هر یک ظرفیت‌ها و ملاحظات اجرایی خاص خود را دارند.

پیوندی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده را بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تشکیل می‌دهند، مشارکت این سازمان را برای اجرای موفق این برنامه ضروری دانست و از آمادگی مجموعه درمان تأمین اجتماعی برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد.

وی همچنین بر تداوم تعامل و همفکری دو مجموعه برای بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های درمانی تأمین اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه اجرای مؤثرتر برنامه پزشکی خانواده تأکید کرد.