به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح یکشنبه شب در جمع اهالی و نوجوانان روستای آل‌حسینی با اشاره به حدیثی منسوب به حضرت فاطمه زهرا (س)، سه امر محبوب آن حضرت را محبت و نگاه به پیامبر اکرم (ص)، تلاوت قرآن کریم و انفاق در راه خدا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه محبت به پیامبر اسلام (ص) باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند، بر ضرورت آشنایی نوجوانان با سیره اخلاقی و عملی پیامبر اکرم (ص) تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان انس مستمر با قرآن را از عوامل رشد معنوی و دستیابی به هدایت الهی دانست و افزود: تلاوت قرآن زمانی تأثیر عمیق‌تری در زندگی انسان خواهد داشت که با تدبر در آیات و عمل به آموزه‌های آن همراه باشد.

مصلح همچنین انفاق را نشانه ایمان و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه دانست و اظهار کرد: کمک به همنوعان تنها در بخشش مال خلاصه نمی‌شود، بلکه صرف وقت برای دیگران، انتقال دانش و همراهی با افراد نیازمند نیز از جلوه‌های نیکوکاری است.

وی در ادامه با دعوت نوجوانان به الگوگیری از شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: تقویت محبت به پیامبر و اهل‌بیت (ع)، برقراری ارتباط روزانه با قرآن و توجه به نیازهای دیگران باید در تربیت دینی نسل نوجوان مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این مراسم، حاضران مهمان سفره اطعام حضرت فاطمه زهرا (س) شدند.