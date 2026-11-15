به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با قدردانی از هماهنگی میان فرماندهی انتظامی، دستگاه قضایی و اعضای شورا اظهار کرد: اقدامات و پیگیری‌های خوبی در این حوزه انجام شده است، اما ضروری است همه دستگاه‌ها با جدیت و هماهنگی بیشتری مسئولیت‌های خود را دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از مقابله صرف به پیشگیری افزود: نقشه‌های تهیه‌شده از مناطق، روستاها و مزارع مستعد کشت گیاهان غیرمجاز، امکان برنامه‌ریزی هدفمند را فراهم کرده است و باید با شناسایی این نقاط، پیش از شکل‌گیری کشت غیرمجاز برای جلوگیری از آن اقدام شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پیشگیری از این پدیده مسئولیت مشترک دستگاه‌ها و مدیران محلی است، تصریح کرد: فرمانداران، بخشداران، دهیاران، نیروی انتظامی، بسیج و دستگاه‌های مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی هر کدام باید در محدوده وظایف خود پاسخگو باشند و برای جلوگیری از وقوع این تخلف همکاری کنند.

حبیبی پیشگیری را کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از مقابله پس از وقوع تخلف دانست و خاطرنشان کرد: برخورد با کشت گیاهان غیرمجاز دشواری‌ها و هزینه‌های مختلفی دارد؛ از این رو باید با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، ظرفیت دستگاه‌ها و شناسایی مناطق پرخطر، از ابتدا مانع شکل‌گیری چنین کشت‌هایی شد.

وی نقش جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: این دستگاه‌ها باید با حساسیت بیشتری موضوع را دنبال کنند و نیروهای مستقر در شهرستان‌ها و مناطق را برای پایش و گزارش به‌موقع موارد مشکوک فعال نگه دارند.

استاندار کرمانشاه همچنین پیشنهاد داد فرمانداران شهرستان‌های دارای نقاط پرخطر در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان حضور پیدا کنند تا ضمن ارائه گزارش اقدامات، مسائل، موانع و نیازهای مناطق خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند.

حبیبی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمان و بازتوانی معتادان، از پیگیری افزایش ظرفیت کمپ سراب نیلوفر قدردانی کرد و خواستار سرعت‌بخشیدن به روند اجرایی این طرح شد.

وی درباره تأمین زمین مرکز امید زندگی نیز اظهار کرد: زمین شناسایی‌شده از نظر موقعیت مکانی مناسب است، اما از آنجا که پیش‌تر واگذار شده، تعیین تکلیف آن مستلزم طی مراحل مربوط به مجموعه نیروهای مسلح است و نباید این موضوع اجرای طرح را به تأخیر بیندازد.

استاندار کرمانشاه افزود: هم‌زمان با پیگیری وضعیت زمین فعلی، لازم است یک تا سه زمین جایگزین نیز از سوی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه منابع طبیعی، بررسی و آماده شود تا در صورت فراهم نشدن امکان واگذاری زمین نخست، اجرای طرح متوقف نماند.

حبیبی تأمین به‌موقع منابع مالی را از الزامات پیشبرد این برنامه‌ها دانست و گفت: اعتبار مورد نیاز باید در زمان مناسب در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا امکان تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات و انجام اقدامات لازم فراهم شود؛ چراکه تخصیص دیرهنگام اعتبار می‌تواند اثربخشی مورد انتظار را کاهش دهد.

وی در پایان بر استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها، تعاونی‌های روستایی و فرمانداران برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز مناطق تأکید کرد و خواستار پیگیری خرید و به‌کارگیری این امکانات با مشارکت مجموعه‌های محلی شد.