علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی الگوهای پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد از اواخر وقت امروز، گلستان به‌تدریج تحت تأثیر سامانه‌ای نسبتاً سرد و بارشی قرار می‌گیرد.

وی افزود: فعالیت این سامانه از ساعات بامدادی تا عصر سه‌شنبه با افزایش سرعت وزش باد، بارندگی و افت دما در مناطق مختلف استان همراه خواهد بود و در ارتفاعات و قلل مرتفع نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

نعمتی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده اظهار کرد: از روز چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه، شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد شد و روند افزایش دما در مناطق مختلف گلستان ادامه می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: با عبور امواج کم‌دامنه از منطقه، از بعدازظهر و شامگاه جمعه نیز احتمال وقوع بارش‌های پراکنده باران در برخی نقاط استان وجود دارد.