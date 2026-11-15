به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران، روز یکشنبه ۲۴ آبان با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، جمعی از مسئولان و مدیران فرهنگی، استادان، داوران، هنرمندان منتخب از ۲۸ استان کشور و مهمانانی از کشورهای عراق و عمان در مجموعه تاریخی «طاق‌بستان» برگزار شد.

این جشنواره که برای نخستین‌بار به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود، ۱۷۳ هنرمند منتخب را از میان صاحبان ۶ هزار و ۴۲۶ اثر ارسالی به دبیرخانه گرد هم آورده است؛ هنرمندانی که در روزهای برگزاری جشنواره، در کارگاه‌های تخصصی و برنامه‌های هنری حضور خواهند داشت. انتخاب طاق‌بستان برای آغاز این رویداد، تنها انتخاب یک مکان تاریخی نبود؛ مجموعه‌ای که نقش‌برجسته‌های آن قرن‌ها روایتگر هنر و تمدن ایران بوده‌اند، این‌بار میزبان نسلی شد که قرار است روایت تازه‌ای از هنر معاصر کشور را رقم بزند.

تاکید دبیر جشنواره بر نقش داوران و شرکت‌کنندگان

در ابتدای مراسم، رضوان صادق‌زاده، ضمن ابراز غرور از مدیریت این جشنواره در طول دهه گذشته، تأکید کرد که موفقیت این رویداد به‌طور مستقیم مرهون حضور داوران بی‌نظیری است که با پذیرش دعوت برگزارکنندگان، به این جشنواره اعتبار بخشیده‌اند. شرکت‌کنندگان در جشنواره نیز بخش اصلی و مهم‌ترین رکن این رویداد هستند.

دبیر جشنواره در ادامه با اشاره به چالش‌های اجرایی در مکان برگزاری امسال در استان کرمانشاه، ضمن اشاره به دشواری‌های احتمالی در مدیریت لجستیک این دوره، ابراز امیدواری کرد که همکاران محلی بتوانند با تلاشی مشابه، استمرار این سطح از کیفیت را حفظ کنند.

در ادامه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با تأکید بر نقش بنیادین هنر در پیشرفت جوامع بیان کرد: هنر زینت توسعه نیست، بلکه جان، بطن و متن توسعه است.

وی با توصیف کرمانشاه به‌عنوان سرزمین تاریخ، تمدن، هنر و حماسه، تنوع فرهنگی و اجتماعی این استان را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند آن دانست و گفت: کرمانشاه رنگین‌کمانی از اقوام، مذاهب، آئین‌ها، زبان‌ها و نغمه‌های گوناگون است که در کنار یکدیگر جلوه‌ای از همزیستی، همدلی و وحدت را به نمایش گذاشته‌اند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه هنرهای تجسمی زبان مشترک ملت‌ها و آیینه اندیشه و احساس انسان‌هاست، بر اهمیت گسترش ارتباط میان هنرمندان تأکید و ابراز امیدواری کرد که این جشنواره به بستری برای تبادل تجربه، شکل‌گیری ایده‌های تازه و خلق آثار ماندگار تبدیل شود.

کرمانشاه شایسته پایتخت هنرهای تجسمی ایران است

در ادامه این مراسم، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های هنری استان گفت: مجموعه قابلیت‌ها و سرمایه‌های انسانی و تاریخی، کرمانشاه را در جایگاهی قرار داده که شایستگی تبدیل‌شدن به پایتخت هنرهای تجسمی و مفهومی ایران را دارد و امیدواریم با برنامه‌ریزی، حمایت و استمرار رویدادهای ملی و بین‌المللی، این ظرفیت به جایگاهی شایسته و ماندگار تبدیل شود.

وی انتخاب مجموعه تاریخی طاق‌بستان برای افتتاح جشنواره را معنادار دانست و افزود: انتخاب طاق‌بستان برای آغاز این رویداد ملی، انتخابی معنادار است؛ چراکه این مجموعه تاریخی، روایتگر شکوه تمدن، ذوق هنری و خلاقیت گذشتگان ماست و حضور نسل جوان هنر در کنار این میراث ماندگار، پیوندی ارزشمند میان گذشته پرافتخار و آینده هنر ایران ایجاد می‌کند.

تیموری با بیان اینکه میزبانی جشنواره فراتر از برگزاری یک رویداد هنری است، گفت: کرمانشاه امروز تنها میزبان یک جشنواره هنری نیست، بلکه میزبان رویدادی است که در آن اندیشه، خلاقیت، استعداد و نگاه نو نسل جوان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ رویدادی که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده هنر این استان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

از ۶ هزار و ۴۲۶ اثر تا حضور ۱۷۳ هنرمند جوان

یکی از بخش‌های مهم سخنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تشریح میزان مشارکت هنرمندان در سی‌وسومین دوره جشنواره بود. تیموری در این زمینه گفت: پس از انتشار فراخوان جشنواره در شهریور، ۶ هزار و ۴۲۶ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی هیئت داوران، حدود ۱۷۳ هنرمند برای حضور در این رویداد انتخاب شدند. از این تعداد، ۹۷ نفر بانوان و ۷۶ نفر آقایان هستند.

وی با اشاره به جایگاه هنرمندان کرمانشاهی در این رویداد، بیان کرد: کرمانشاه با ارسال ۶۵ اثر، پس از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس، جایگاه پنجم کشور را از نظر تعداد آثار ارسالی به خود اختصاص داده است. کرمانشاه از نظر تعداد هنرمندان منتخب نیز در میان هشت استان برتر کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که نشان‌دهنده ظرفیت نسل جوان و استعدادهای هنری استان در عرصه هنرهای تجسمی است.

از میرزا رضا تا کیهان کلهر؛ ریشه‌های یک هویت هنری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیوند دیرینه هنر و هویت فرهنگی این دیار گفت: از هر گوشه این استان می‌توان نشانه‌هایی از ذوق، خلاقیت و هنر را مشاهده کرد. کرمانشاه سرزمین پرورش چهره‌های ماندگاری همچون میرزا رضای کلهر از بزرگان هنر نستعلیق، و آیت‌الله نجومی خوشنویس نام‌آشنای جهان اسلام، است و در عرصه موسیقی نیز نام‌هایی چون شهرام ناظری و کیهان کلهر، جایگاه هنری این دیار را در سطح ملی و جهانی تثبیت کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان افزود: ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی کرمانشاه به چهره‌های شاخص آن محدود نمی‌شود؛ «اورامانات»، «بیستون»، «کنگاور» و «گنج‌دره هرسین»، هر یک بخشی از شناسنامه تاریخی و تمدنی ایران را در خود جای داده‌اند. این تنوع تاریخی و فرهنگی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای رشد و شکوفایی هنرهای تجسمی در استان است. برگزاری چنین رویدادهایی بدون همراهی و همدلی مجموعه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی امکان‌پذیر نیست.

تیموری در پایان ابراز امیدواری کرد که میزبانی کرمانشاه از این جشنواره، علاوه بر فراهم‌کردن تجربه‌ای ارزشمند برای هنرمندان جوان، زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری استان را فراهم کند.

بر این اساس، در بخش دیگری از آئین افتتاحیه، پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران قرائت شد.

طاق‌بستان؛ جایی که تاریخ به استقبال هنر جوان رفت

آئین افتتاحیه جشنواره در فضایی متفاوت و در میان آثار تاریخی مجموعه طاق‌بستان برگزار شد؛ جایی که حضور هنرمندان جوان در کنار نقش‌برجسته‌های کهن، تصویری از تداوم هنر در گذر نسل‌ها را به نمایش گذاشت.

استقبال از مهمانان داخلی و خارجی، اجرای موسیقی و پذیرایی با شیرینی‌های سنتی کرمانشاه، بخشی از برنامه‌های این مراسم بود که جلوه‌هایی از فرهنگ بومی و مهمان‌نوازی مردم استان را به حاضران معرفی کرد.

برگزاری سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران در کرمانشاه، علاوه بر گردهم‌آوردن هنرمندان جوان از نقاط مختلف کشور، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری استان و تقویت ارتباط میان نسل تازه هنرمندان فراهم کرده است.

سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران که ۲۴ آبان‌ در مجموعه تاریخی طاق‌بستان آغاز شد، با برگزاری کارگاه‌های تخصصی و برنامه‌های هنری تا ۲۷ آبان ادامه خواهد داشت.