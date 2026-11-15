به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به شیوه کش‌روزنی از مغازه‌های سطح اسفراین بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی دوربین‌های مداربسته، هویت سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی به سه فقره سرقت کش‌روزنی از مغازه‌های شهرستان اعتراف کرده است، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

قائمی‌نژاد از مغازه‌داران خواست با نصب تجهیزات بازدارنده و افزایش ضریب ایمنی واحدهای صنفی، برای پیشگیری از وقوع سرقت اقدام کنند.