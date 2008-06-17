100 درصد اعتبارات شیر مدارس در کهگیلویه و بویراحمد جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیدعلی محمد دانشی، بعد از ظهر امروز در نشست کمیته شیر مدارس استان، اظهار داشت: اعتبارات سال تحصیلی جاری توزیع شیر در مدارس استان 17 میلیارد و 960 ریال بود که تمامی آن برای توزیع شیر در مدارس جذب شد .

وی یادآور شد: شیر بین 135 هزار 482 دانش آموز دوره ابتدایی، راهنمایی و مراکز شبانه روزی استان توزیع شد .

دانشی افزود: هر دانش آموز در هر هفته سه نوبت و در هر نوبت 200 سی سی شیر دریافت کرده است و در مجموع برای هر دانش آموز 72 نوبت شیر توزیع شد .

وی بیان داشت: از سال تحصیلی آینده نحوه حمل شیر از انبار تولید تا مدرسه ساماندهی می شود.