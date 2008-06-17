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۲۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۰

100 درصد اعتبارات شیر مدارس در کهگیلویه و بویراحمد جذب شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال جاری 100درصد اعتبارات شیر مدارس در این استان جذب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیدعلی محمد دانشی، بعد از ظهر امروز در نشست کمیته شیر مدارس استان، اظهار داشت: اعتبارات سال تحصیلی جاری توزیع شیر در مدارس استان 17 میلیارد و 960 ریال بود که تمامی آن برای توزیع شیر در مدارس جذب شد.

وی یادآور شد: شیر بین 135 هزار 482 دانش آموز دوره ابتدایی، راهنمایی و مراکز شبانه روزی استان توزیع شد.

دانشی افزود: هر دانش آموز در هر هفته سه نوبت و در هر نوبت 200 سی سی شیر دریافت کرده است و در مجموع برای هر دانش آموز 72 نوبت شیر توزیع شد.

وی بیان داشت: از سال تحصیلی آینده نحوه حمل شیر از انبار تولید تا مدرسه ساماندهی می شود.

دانشی خاطرنشان کرد: باید رسانه ها به ویژه صدا و سیما در زمینه مصرف شیر در بین دانش آموزان فرهنگسازی کنند.

کد مطلب 701199

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