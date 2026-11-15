به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری در مراسم اختتامیه مسابقات برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی انتقال خون لرستان اظهار کرد: سازمان انتقال خون با زمان و نجات جان انسان‌ها پیوندی ناگسستنی دارد و هر اقدامی که با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند در این زنجیره انجام شود، می‌تواند به تسریع روند تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کند.

وی با اشاره به محورهای این رقابت علمی افزود: توسعه سامانه هوشمند برای توزیع و پیش‌بینی ذخایر خونی، در کنار طراحی راهکارهایی برای جذب و افزایش مشارکت بانوان و نسل جوان، از اهداف اصلی برگزاری این رویداد بود.

مدیرکل انتقال خون لرستان با بیان اینکه آمار اهدای خون بانوان در کشور و استان نیازمند افزایش است، عنوان کرد: جوانان نیز سرمایه اصلی تداوم چرخه اهدای خون هستند؛ از این‌رو از نخبگان حوزه برنامه‌نویسی خواسته شد الگوهای فناورانه و جذابی برای تقویت ارتباط با این دو گروه طراحی کنند.

سوری تصریح کرد: تیم‌های شرکت‌کننده در این مسابقه پلتفرم‌ها و راهکارهای نوآورانه‌ای ارائه کردند که با تحلیل داده‌ها و رفتار مخاطبان، می‌توانند ارتباط مؤثرتری میان مراکز اهدای خون و جامعه بانوان و جوانان ایجاد کنند و با استفاده از ابزارهای هوشمند آگاهی‌بخشی، باورهای نادرست درباره اهدای خون را اصلاح کنند.

وی با قدردانی از جامعه نخبگانی دانشگاهی لرستان خاطرنشان کرد: دستاوردهای برتر این رویداد صرفاً در حد ایده و طرح باقی نخواهد ماند و اداره‌کل انتقال خون استان در نظر دارد از ظرفیت‌های کاربردی سامانه‌های ارائه‌شده برای هوشمندسازی فراخوان‌ها و ایجاد شبکه‌های اختصاصی بانوان و جوانان اهداکننده استفاده کند.

مدیرکل انتقال خون لرستان تعامل میان دستگاه‌های اجرایی حوزه سلامت و نخبگان علمی را زمینه‌ساز ارائه راهکارهای نوین برای حل چالش‌های واقعی دانست و گفت: این رویداد نشان داد لرستان می‌تواند به‌عنوان پایلوت هوشمندسازی مدیریت اهدای خون در کشور مطرح شود.

تجلیل از سه تیم برگزیده مسابقات

بر اساس این گزارش، در مرحله داوری نهایی مسابقات، طرح‌ها و سامانه‌های ارائه‌شده از نظر قابلیت پیاده‌سازی عملیاتی، خلاقیت در جذب گروه‌های هدف به‌ویژه بانوان و جوانان، دقت الگوریتم‌ها و امنیت داده‌ها ارزیابی شدند.

در پایان این مراسم، با حضور علی سوری و جمعی از مسئولان استانی، از سه تیم برگزیده و حائز رتبه‌های اول تا سوم با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل شد.