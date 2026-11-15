به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز یکشنبه در حاشیه عیادت از مصدومان تصادف اتوبوس ایلام در دزفول ضمن ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان این حادثه اظهار کرد: متأسفانه در پی تصادف سنگین اتوبوس در محور آبدانان استان ایلام، جمعی از هموطنان جان خود را از دست دادند.

استاندار خوزستان گفت: امروز به منظور بررسی وضعیت مصدومان اعزامی به بیمارستان گنجویان، به همراه نماینده مردم آبدانان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار این شهرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در بیمارستان حضور پیدا کرده و از تمامی بیماران عیادت کردیم.

وی با اشاره به وضعیت درمانی مصدومان تصریح کرد: برخی از حادثه‌دیدگان در بخش مراقبت‌های ویژه ICU و برخی دیگر در بخش‌های مختلف بیمارستان بستری هستند که در حال حاضر تمامی اقدامات درمانی مورد نیاز برای این بیماران در حال انجام است و امیدواریم آنان سلامتی کامل خود را به دست آورده و با شرایط مساعد از بیمارستان مرخص شوند.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم کاهش حوادث جاده‌ای عنوان کرد: باید تلاش کنیم از بروز چنین حوادثی که به علل مختلف رخ می‌دهند، پیشگیری کنیم. ان‌شاءالله شاهد کاهش روزبه‌روز آمار تصادفات باشیم تا کمتر شاهد حوادث تلخ در جاده‌های مختلف کشور باشیم.

موالی زاده ادامه داد: شب گذشته با جمعی از مدیران به صورت مفصل در خصوص مسائل جاده‌ها، خودروها، نوع رانندگی و عوامل محیطی که در تصادف‌ها دخیل هستند، بحث و تبادل‌نظر شد.

وی بیان کرد: حجم تصادفات در کشور بالا است و باید تلاش کنیم شرایط را برای رانندگی ایمن فراهم کنیم تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و دردناکی نباشیم.

همچنین اسدالله چراغی، نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار گفت: این حادثه دلخراش را به همشهریان آبدانانی و ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم و از استاندار خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی دزفول که از همان لحظات اولیه تیم درمانی را اعزام کردند و خدمات خوبی به مصدومان ارائه دادند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان افزود: خوشبختانه بیشتر بیماران شرایط خوبی دارند و روند درمان آن‌ها در حال انجام است و در صورت نیاز به اعزام، خدمات لازم برای انتقال به مراکز استان و کشور فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران ساعت ۱۹:۲۵ شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌ماه در محور دشت‌عباس به مورموری (آبدانان) رخ داد. اتوبوس در مجموع ۲۸ سرنشین داشت که همگی اهل آبدانان و شاغل در شرکت پیمانکاری پروژه NGL دهلران بودند.

بر اساس آمار نهایی، این حادثه ۱۲ کشته و ۱۶ مصدوم برجای گذاشت و از میان مصدومان، ۱۳ نفر در بیمارستان گنجویان دزفول و ۵ نفر در بیمارستان رسول اکرم (ص) آبدانان بستری شدند.

استاندار خوزستان نیز در پایان این بازدید با استاندار ایلام تماس گرفت و به وی اطمینان داد کلیه اقدامات لازم برای رسیدگی و رفاه حال مصدومان صورت می‌گیرد.

استاندار ایلام نیز پیش‌تر و از همان ساعات اولیه با استاندار خوزستان تماس گرفت تا مصدومان برای دریافت خدمات درمانی بهتر به مراکز درمانی خوزستان منتقل شوند.