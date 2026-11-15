به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه موضع گیری های اخیر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه را یک بن‌بستسیاسی توصیف کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: اظهارات اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه درباره حل بحران اوکراین با تاکید بر لزوم نادیده گرفتن منافع روسیه در این روند، به منزله یک بن‌بست است.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: اروپایی‌ ها نمی‌ دانند چه نقشی ممکن است در مذاکرات اوکراین به آنها محول شود و این چنین اظهاراتی، این موضوع را تأیید می‌ کند.