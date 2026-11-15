به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی، مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا، در دیدار با اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید و جمعی از اهالی رسانه در منزل شهید سرلشکر حسن تهرانی‌مقدم، با اشاره به سالگرد شهادت این فرمانده و دانشمند برجسته دفاعی، به تشریح ابعاد شخصیتی و نقش وی در بنیان‌گذاری صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی ادامه داد: شهید تهرانی‌مقدم نیز با درک اهمیت این موضوع، توسعه توان موشکی را با جدیت دنبال می‌کرد و معتقد بود قدرت موشکی باید به‌عنوان بازوی قدرتمند ملت ایران و نظام در برابر تهدیدات دشمنان تقویت شود.

وی با اشاره به تلاش‌های این شهید برای افزایش برد موشک‌ها تأکید کرد: شهید تهرانی‌مقدم یک دانشمند آینده‌نگر بود که به وضعیت موجود بسنده نمی‌کرد و با تفکر راهبردی، افق‌های بلندتری را برای توسعه توان موشکی کشور در نظر داشت.

سرلشکر صفوی در پایان با قدردانی از خانواده شهید تهرانی‌مقدم گفت: خانواده‌های فرماندهان و رزمندگان در مجاهدت‌های آنان سهم بزرگی دارند و بدون همراهی و پشتیبانی همسران و فرزندان، استمرار این مسیر دشوار ممکن نبود. از همسر، دختران و پسر این شهید بزرگوار که در مسیر مجاهدت‌های او همراه و پشتیبانش بودند، قدردانی می‌کنم.

وی همچنین در پایان سخنان خود سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، را به خانواده شهید تهرانی‌مقدم ابلاغ کرد.

نامه شهید طهرانی‌مقدم به رهبر شهید انقلاب

در ادامه «مهدی فضائلی» عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب، هم در این دیدار اظهار داشت: شهید تهرانی مقدم نامه بسیار جالبی، احتمالاً در سال ۱۳۸۴، به رهبر شهید انقلاب نوشت که تعابیر فوق‌العاده‌ای در آن به کار برده بود.

وی افزود: ولایت‌مداری این شهید بزرگوار را نیز باید در چارچوب ایمان عمیق ایشان تفسیر کرد. شهید تهرانی مقدم در این نامه نوشته بود: «ما در زمان امیرالمؤمنین (ع) نبودیم و این حسرت برای ما باقی مانده که نتوانستیم در رکاب ایشان کاری انجام دهیم؛ می‌خواهیم این حسرت را در رکاب شما جبران کنیم.»

فضائلی اضافه کرد: شهید تهرانی مقدم در ادامه خطاب به رهبر شهید انقلاب تأکید کرده بود که «می‌خواهیم دست شما را پر کنیم و شما را دلگرم کنیم.»

تعبیر «دانشمند» از روی شناخت دقیق بود

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب عنوان کرد: ما هیچ‌گاه ندیدیم که رهبر شهید انقلاب در سخنان خود اغراق کنند. حتی در پیام‌های تسلیت برای شخصیت‌های مختلف، واژگانی را به کار می‌بردند که به آن‌ها اعتقاد داشتند.

وی ادامه داد: ایشان تأکید می‌کردند که تعابیر و واژگان را بر اساس باور واقعی خود به کار می‌برند و در بیان ویژگی‌های افراد هیچ‌گونه اغراقی نداشتند. وقتی رهبر شهید انقلاب با شناختی که از شهید تهرانی‌مقدم داشتند، ایشان را «دانشمند» نامیدند، این تعبیر کاملاً آگاهانه و دقیق بود.