به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات بازار اظهار کرد: با توجه به التهابات ناشی از جنگ و تغییرات قیمت‌ها، ستاد تنظیم بازار استان با هدف مدیریت شرایط بازار و پیگیری مسائل مرتبط با تأمین و توزیع کالا فعال شده است.

وی با بیان اینکه تأمین سوخت مورد نیاز مردم از محورهای مورد بررسی در این ستاد است، افزود: در حوزه فرآورده‌های نفتی از جمله نفت‌گاز و نفت سفید تصمیماتی اتخاذ شده تا روند تأمین و توزیع این اقلام با مدیریت مناسب دنبال شود.

استاندار مازندران همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در شهرهای استان خبر داد و تصریح کرد: هدف از این اقدام، کوتاه کردن مسیر عرضه، حذف واسطه‌های غیرضروری و فراهم کردن امکان دسترسی مستقیم مصرف‌کنندگان به محصولات است.

یونسی رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صادرات مرکبات مازندران اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه در مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی، صادرات مرکبات استان در سال جاری تاکنون حدود ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با کشورهای اوراسیا و کشورهای همسایه افزود: در این زمینه قراردادهایی منعقد شده و با حضور نمایندگان و طرف‌های تجاری برخی کشورها در مازندران، زمینه توسعه صادرات محصولات مرکباتی فراهم شده است.

استاندار مازندران ادامه داد: برای گسترش بازار فروش محصولات باغی استان، هماهنگی‌هایی نیز با سایر استانداران انجام شده تا مرکبات مازندران به‌صورت مستقیم به استان‌های مختلف کشور ارسال شود.

افزایش سبوس آرد عامل تغییر رنگ نان است

در ادامه این جلسه، سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، درباره تغییر رنگ نان و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان اظهار کرد: تغییر رنگ نان ناشی از کاهش میزان سبوس‌گیری آرد و افزایش سبوس آن با هدف ارتقای ارزش غذایی و رعایت ملاحظات سلامت است.

وی افزود: افزایش میزان سبوس آرد با نظر وزارت بهداشت و به دلیل برخورداری سبوس از ویتامین‌ها و مواد معدنی انجام شده و همین مسئله موجب تغییر رنگ نان شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر اینکه تغییر رنگ نان به معنای افت کیفیت آن نیست، گفت: گندم مورد استفاده در تولید آرد نیز از کشورهای قزاقستان و روسیه وارد شده و از کیفیت مناسبی برخوردار است؛ بنابراین از نظر کیفیت نان جای نگرانی وجود ندارد.

جعفری همچنین با اشاره به مطالبات مردم درباره وزن و قیمت نان خاطرنشان کرد: موضوعات مرتبط با کم‌فروشی و گران‌فروشی در واحدهای نانوایی مورد توجه قرار گرفته و در این جلسه نیز تذکرات لازم در این زمینه مطرح و بررسی‌های مربوطه دنبال شده است.