به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف موضوع رفع تعهد ارزی و صادرات ریالی اظهار کرد: در این زمینه بارها پیگیری‌هایی انجام شده، اما متأسفانه همچنان شاهد تکرار مسائل و مشکلات هستیم. موضوع صادرات ریالی صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند و انگیزه فعالیت و صادرات را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در محاسبات مالیاتی نیز با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که لازم است برای رفع آن تدبیر جدی صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این حوزه افزود: در این زمینه چندین سیستم و دستگاه تصمیم‌گیر وجود دارد که باید به‌صورت تجمیعی و با هماهنگی یکدیگر به نتیجه واحدی برسند. ضروری است در این خصوص به مشارکت و تفاهم مشترک برسیم و تصمیمات اتخاذشده نیز به‌صورت شفاف به صادرکنندگان و تولیدکنندگان اعلام شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس ضوابط مشخص، فعالیت خود را برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان تصریح کرد: هیچ اختلاف‌نظری میان دستگاه‌های دولتی استان و بخش خصوصی وجود ندارد و همه در کنار یکدیگر کار را پیش می‌بریم. می‌توانیم با مشارکت یکدیگر فرآیندها را از پیش پیش‌بینی کنیم و ضمن کنترل بهتر امور، استانداردها را نیز ارتقا دهیم.

مظفری با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و ناترازی‌های موجود خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از مسائل تکراری است و این تکرار آزاردهنده شده است. مدیریت مشارکتی و حکمرانی مشارکتی، با توجه به تجربه کار اجرایی، می‌تواند راهگشا باشد. تجربه نشان داده است که حتی در این شرایط سخت، شاید سخت‌ترین دوران پس از انقلاب در دو سال اخیر، می‌توان با همفکری و مشارکت از مشکلات عبور کرد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شرایطی که ایجاد شده، شرایطی پیچیده و درهم‌تنیده است و نخستین موضوعی که دولت با آن مواجه شد، ناترازی‌ها بود؛ ناترازی‌هایی که بخشی از آن حاصل تصمیمات اشتباه خود ما در گذشته است و امروز به جامعه و بخش خصوصی آسیب وارد کرده است.



وی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش خصوصی گفت: زمانی شاید انرژی ارزان بود، اما بدون تعارف، هزینه‌ای که اکنون به بخش خصوصی تحمیل می‌کنیم، قابل توجه است و اینکه گفته می‌شود از سوی دولت به بخش خصوصی یارانه پرداخت می‌شود و در قبال آن برای صادرات تعهد ارزی مشمول حال صادرکننده می‌شود، نوعی بی‌عدالتی است. رویکرد ما این است که تا حد امکان مدیریت مشارکتی را در استان نهادینه کنیم و در تمام موضوعاتی که درباره آن‌ها همفکری و مشارکت داشته‌ایم، در کنار یکدیگر و با تدبیر، از فرصت‌های موجود استفاده کنیم.

مظفری در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع رفع تعهد ارزی و تأثیر آن بر شرایط اقتصادی کشور هشدار داد: باید در موضوع رفع تعهد ارزی یک هشدار جدی بدهیم. در جنگ نظامی، شناسایی دشمن و عوامل نفوذی بسیار راحت‌تر است و می‌توانیم هزینه جدی به آن‌ها وارد کنیم؛ اما اگر در جنگ اقتصادی، تحریم‌ها تشدید شود، شرایط سخت خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت و همفکری برای عبور از مشکلات تأکید کرد و گفت: باید در کنار یکدیگر، با تدبیر و مشارکت، مسائل را دنبال کنیم و اجازه ندهیم مشکلات و موانع تکراری، روند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی استان را با اختلال مواجه کند.