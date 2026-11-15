به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت قم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، بعد از ظهر یکشنبه در چارچوب دیدارهای هفته یازدهم، میهمان سن‌ایچ ساوه بود که در پایان این مسابقه موفق شد با نتیجه ۲ بر یک میزبان خود را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد.

این پیروزی در شرایطی برای نماینده فوتسال قم به دست آمد که دلسوختگان اهل‌بیت تاکنون در مسابقات خارج از خانه فصل جاری نتوانسته بود به پیروزی دست پیدا کند و با کسب این نتیجه، به روند ناکامی‌های خود در دیدارهای خارج از خانه پایان داد.

دلسوختگان اهل‌بیت قم که تا پایان هفته دهم رقابت‌ها در جایگاه هشتم جدول لیگ برتر فوتسال قرار داشت، با کسب این سه امتیاز گام مهمی برای بهبود موقعیت خود در جدول رده‌بندی برداشت.

نماینده فوتسال قم با این پیروزی امیدوار است در ادامه رقابت‌های لیگ برتر نیز روند نتیجه‌گیری مطلوب خود را حفظ کند و جایگاه بهتری در جدول مسابقات به دست آورد.